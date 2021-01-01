  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

مصر.. وفاة قائد معركة "رأس العش" عام 1967 ضد إسرائيل

الأحد 14 فبراير 2021 10:36 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مصر.. وفاة قائد معركة "رأس العش" عام 1967 ضد إسرائيل



القاهرة / وكالات /

توفي ليلة السبت، اللواء المصري المتقاعد فتحي عبد الله، قائد وبطل معركة رأس العش التاريخية، التي قاد فيها سرية الصاعقة لمواجهة الجيش الإسرائيلي في 30 يونيو 1967.

وشغل اللواء الراحل فتحي عبد الله، منصب قائد "سرية الصاعقة" التي خاضت معركة "رأس العش" في 30 يونيو 1967، وهي المعركة التي نجحت فيها قوة مكونة من 30 مقاتلا من الجيش المصري في صد العدوان الإسرائيلي على مدينة بور فؤاد، والتي ظلت بسبب المعركة غير محتلة حتى حرب التحرير في 6 أكتوبر 1973.

وتعد معركة "رأس العش"، إحدى أبرز المعارك التاريخية في فترة حرب الاستنزاف ما بين عامي 1967 و 1973.

#اسرائيل #مصر #اللواء المصري المتقاعد فتحي عبد الله #معركة رأس العش

الأكثر قراءة اليوم

قناة إسرائيلية تزعم: هذا ما عرضه حسين الشيخ على الأسير البرغوثي خلال زيارته في سجن هداريم

التنمية الاجتماعية تكشف آخر المستجدات بشأن صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية

قيادي بفتح: بدون ديمقراطية داخل "فتح" سنفشل في هزيمة خصم قوي جداً (كحماس)

ملخص أهداف مباراة الترجي التونسي ضد تونغيث السنغالي في أفريقيا 2021

معاريف تتساءل: هل تقبل إسرائيل بسيناريو النموذج الغزي أمام تهديدات “حزب الله”؟

الولايات المتحدة تهدد بمنع الطائرات الإسرائيلية من الهبوط في المطارات الأمريكية

نقيب المعلمين بغزة يتحدث عن المستحقات المتراكمة للموظفين

الأخبار الرئيسية

"حماس" لن ترشح قيادات صفها الأول للانتخابات التشريعية وهؤلاء من سترشحهم ..

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

رسميا : إسرائيل توافق على نقل عشرات الآلاف من لقاحات كورونا إلى غزة وستساعد في نقلها

20210213105440

الولايات المتحدة تهدد بمنع الطائرات الإسرائيلية من الهبوط في المطارات الأمريكية

9

الكشف عن تفاصيل اجتماع مركزية فتح برئاسة الرئيس.. نتائج القاهرة تعبير حقيقي عن الإرادة الوطنية