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إسرائيل: تلقيح جميع موظفي "إل عال الطيران" ضد كورونا

السبت 13 فبراير 2021 10:59 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسرائيل: تلقيح جميع موظفي "إل عال الطيران" ضد كورونا



القدس المحتلة /سما/

 أفادت صحيفة يسرائيل هيوم، أن شركة الطيران الإسرائيلية إل عال قالت في بيان، اليوم السبت، إن جميع موظفيها تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا.

وأشارت الصحفية إلى أن إل عال هي أول شركة طيران في العالم قامت بتلقيح جميع موظفيها، بما في ذلك الطيارين والمضيفات وحراس الأمن والوكلاء.

ومن جهتها قالت الشركة المنافسة لإل عال المحلية، إسراير، إن 95 في المئة من طياريها تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح.

في غضون ذلك، أعلنت شركة الطيران الإسرائيلية أركيا أن حوالي 70 في المئة من موظفيها قد تم تطعيم ضد وباء كورونا.

وكانت مصادر إعلامية إسرائيلية قد أفادت الإثنين المنصرم، أنه من المتوقع أن تقوم شركة ال عال بتشغيل رحلات طوارئ مباشرة إلى نيويورك ودبي.

ولا يزال مطار بن غوريون مغلقًا في محاولة للحد من انتشار فيروس كورونا في اسرائيل ومنع وصول الطفرة البريطانية الجديدة عبر المسافرين، ومن المقرر مبدئيًا إعادة فتحه في 21 فبراير/شباط الجاري.

#الطيران الاسرائيلي #إل عال #فيروس كورونا #لقاح كورونا

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