  1. الرئيسية
  2. سما الجاليات

الخارجية: 3 وفيات و253 إصابة جديدة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا الفلسطينية

السبت 13 فبراير 2021 09:05 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: 3 وفيات و253 إصابة جديدة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا الفلسطينية



رام الله /سما/

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم السبت، بتسجيل 3 وفيات، و253 إصابة جديدة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا حول العالم، ما يرفع عدد الوفيات إلى 373 وفاة، والإصابات إلى 12929 إصابة.

وأوضحت الخارجية في بيانها، أن فريق العمل المتخصص بمتابعة أوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية، سجل 3 حالات وفاة بفيروس كورونا في صفوف الجالية لكل من موسى عون، وفتحي القزعة، ومازن زيدان، ليرتفع عدد حالات الوفاة الى 121، فيما سجلت 253 إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية في كل من ميتشغن، ونيوجرسي، ودالاس، ليرتفع عدد الإصابات إلى 9915 إصابة.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

الأكثر قراءة اليوم

قناة إسرائيلية تزعم: هذا ما عرضه حسين الشيخ على الأسير البرغوثي خلال زيارته في سجن هداريم

غضب فلسطيني إثر الاعتداء على طبيب ومحاولة تقطيع أوصاله (صور)

قيادي بفتح: بدون ديمقراطية داخل "فتح" سنفشل في هزيمة خصم قوي جداً (كحماس)

حسين الشيخ يتشاور مع الأسير كريم يونس حول الإنتخابات

لجنة الإنتخابات تُوضح المرحلة الثانية بعد الانتهاء من التسجيل في الانتخابات

التنمية الاجتماعية تكشف آخر المستجدات بشأن صرف مخصصات الشؤون الاجتماعية

ملخص أهداف مباراة الترجي التونسي ضد تونغيث السنغالي في أفريقيا 2021

الأخبار الرئيسية

وزارة الصحة تكشف حصيلة الاصابات اليومية بفيروس كورونا في قطاع غزة

برئاسة الرئيس: بدء اجتماع اللجنة المركزية لحركة "فتح"

صحيفة: ناصر القدوة يقاطع اجتماع "مركزية فتح"

نتنياهو

صحيفة إسرائيلية: يا “أبطال الجرف الصامد”.. ابحثوا لأنفسكم عن محامين جيدين!!

معاريف تتساءل: هل تقبل إسرائيل بسيناريو النموذج الغزي أمام تهديدات “حزب الله”؟