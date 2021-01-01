شركة "ألبيت" للصناعات الدفاعية توظف النساء لهذا الهدف

القدس المحتلة / سما /

بينما يمر سوق العمل في إسرائيل بواحدة من أسوأ الأزمات، إلا أن هناك شركات إسرائيلية مهتمة فعليًا بقوة عاملة جديدة.



على سبيل المثال شركة Elbit للصناعات الدفاعية، التي وظفت 1200 موظف في عام 2020، حيث في عام 2021 ستوظف 1500 آخرين سيتم دمجهم في مجموعة كاملة من الوظائف، من الهندسة إلى مجالات الأعمال والتشغيل التي تشكل قلب التكنولوجيا الفائقة في شركة أنظمة الدفاع.



وحسب صحيفة "معاريف" فإن نسبة النساء في المناصب العليا في الشركة عالية جدًا، على الرغم من أنها صناعة دفاعية، والتي تعتبر مجالًا للذكور.



وقالت نائب رئيس قسم الموارد البشرية في الشركة شيلي جوردون: "نقوم بتوظيف الطلاب والمهندسين الصغار والكبار في جميع مناحي الحياة".

وأوضحت أنه كان هناك توقف في العمل في الربع الثاني من العام الماضي لكن تمت العودة بعد يونيو، ولم تقم الشركة بتسريح موظفيها، لكن أزمة كورونا أثرت عليها.



لم يقتصر الأمر على تضرر سوق العمل بشدة جراء أزمة كورونا، حيث النساء الأكثر تضررا في هذه الأزمة وفق استطلاع أجراه المعهد الإسرائيلي للديمقراطية نُشر قبل بضعة أشهر.



وأوضح الاستطلاع أن 48٪ من النساء ذهبن في إجازة غير مدفوعة الأجر أو تم فصلهن من عملهن، مقارنة بـ 32٪ من الرجال.



فيما أفادت 39٪ فقط من النساء أنهن واصلن العمل في نفس الوظيفة كما كان من قبل، مقارنة بـ 54٪ من الرجال.



وقالت جوردون: "قضية تعزيز دور المرأة في المجتمع مهمة جدًا بالنسبة لنا، خاصة في السنوات الأخيرة، لأننا نعتقد أن التفكير المختلف ينتج الابتكار، والابتكار هو أحد الأشياء التي تظهر في جدول أعمالنا".



وأضافت: "نحن بحاجة إلى التنوع لإنتاج الابتكار بالتأكيد تفكر النساء بشكل مختلف عن الرجال، لذلك، فإن هذا المزيج من النسب العالية من النساء في المناصب العليا مهم".