سبب تأجيل مباراة الوداد الرياضي المغربي اليوم في دوري أبطال أفريقيا 2021

المغرب / سما

سلط كريم سعيد رئيس تحرير موقع (يلا كورة) الأشهر في مصر، الضوء على سبب تأجيل مباراة الوداد الرياضي المغربي ضد كايزرشيفس الجنوب أفريقي التي كانت مقررة اليوم السبت في دوري أبطال أفريقيا.

وأصدر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في وقت سابق اليوم قرارا بتأجيل مباراة الوداد في البطولة الأفريقية؛ بسبب عدم قدرة الفريق المغربي على استقبال واستضافة الموقعة؛ نتيجة خوفه من تفشي فيروس كورونا.

فيما يلي نص ما كتبه الصحفي كريم سعيد:

اللي بيحصل من مسؤولي الكاف في ازمة مباراة الوداد المغربي وكايزر تشيفز الجنوب افريقي غريب ومريب لاقصى حد...

السلطات المغربية منعت فريق كايزر تشيفيز من دخول اراضيها بسبب مخاوف من السلالة الجديدة لفيروس كورونا واللي التقارير الطبية العالمية بتقول انها منتشرة بقوة في جنوب افريقيا.. وده بكل تأكيد حق المسؤولين في المغرب حفاظا علي حياة اهلهم وشعبهم من وجهة نظرهم...

الكاف كان في شهر نوفمبر وبعد ازمة نص النهائي بين الزمالك والرجاء، اصدر تعديلات علي لائحة البطولة في زمن كورونا عشان ميتعرضش لمواقف شبيهة باللي حصلت او ممكن تحصل بعد كدة وتعمل ازمة في بطولات الاندية سواء دوري ابطال او كونفيدرالية..

في الصورة المرفقة البند رقم 3 بيقول: في حالة عدم تمكن الفريق المضيف من تنظيم مباراة أو عدم تفويض حكومته لاستقبال فريق آخر ، يعتبر الفريق المضيف خسر المباراة 2-0

وبناء عليه: المفروض ولزاما علي مسؤولي الكاف انهم يمنحوا الفوز لكايزر تشيفيز خصوصا وانهم مكسروش اي لايحة من لوايح الكاف وحتي مفيش مشكلة ليهم في اي مسحة اتعملت لهم..

الوداد بقي مش قادر يستضيف المباراة لاي اسباب غير رياضية .. ده حظهم الوحش .. ومش ذنب فريق كايزر تشيفيز علي الاطلاق..

الكاف اصدر بيان رسمي قال فيه انه اجل المباراة وهيحدد معاد جديد لها فيما بعد .. في تحدي صارخ وفاضح للايحة اللي مسؤوليها حطوها بنفسهم في شهر نوفمبر الماضي...

لو المباراة ديه متحسبتش انسحاب للوداد وفوز لكايزر تشيفيز .. هيكون قرار ظالم من الكاف بدون شك

يشار إلى أن فريق الوداد المغربي لا ينافس في مجموعة يوجد فيها أي نادٍ مصري، إنما تضم المجموعة الثالثة إلى جانب كايزرشيفس، نظيره حوريا الغيني وأيضا بترو أتلتيكو الأنغولي.