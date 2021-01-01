رابط مشاهدة مباراة النصر ضد الشباب بث مباشر في الدوري السعودي 2021

الرياض / سما

نقدم لكم متابعينا رابط مشاهدة مباراة الشباب والنصر بث مباشر التي تقام اليوم السبت 13 فبراير 2021 في إطار مواجهات الأسبوع الثامن عشر من دوري المحترفين السعودي.

مباراة النصر والشباب مباشر تبث الساعة 08:20 بتوقيت الرياض على قناة السعودية الرياضية (KSA Sports 1 HD) بصوت المعلق مشاري القرني من ملعب مرسول بارك.

وتستضيف مدينة جامعة الملك سعود الرياضية هذا اللقاء، فيما يقود المذيع طارق حماد الاستيديو التحليلي على السعودية الرياضية برفقة المراسل خالد العرافة من داخل الملعب.

ويكون الكابتن محيسن الجمعان وبدر الحقباني ضيوف استيديو موقعة الشباب والنصر، إلى جانب الخبير التحكيمي عمر المهنا لتوضيح أبرز حالات الحكام التي قد يشهدها اللقاء.

رابط مباراة النصر ضد الشباب مباشر:

وجرت 25 مواجهة تاريخية بين الفريقين، إذ فاز النصر في 8 منها وتفوق الشباب تسع مرات، إلا أن نتيجة التعادل السلبي والإيجابي حضرت ثماني مباريات طوال السنوات الماضية.

وحسم فريق الشباب الأفضلية التاريخية في لقاء الدور الأول الذي تغلب فيه على النصر بهدفين مقابل هدف وحيد، فيما يسعى العالمي إلى العودة وتعديل الكفة من أجل التقدم بالترتيب.

وانتقل النصر إلى المركز السادس برصيد 25 نقطة بفارق الأهداف أمام التعاون بشكل مؤقت، في حين انتزع الشباب صدارة جدول ترتيب دوري المحترفين متفوقا على الهلال الزعيم.