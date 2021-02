هل السعودية وإسرائيل "حليفان مهمان" لواشنطن: لا إجابة محددة لدى البيت الأبيض!

سُئلت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جينيفر ساكي، في إفادة للصحافيين، أمس الجمعة، عما إذا كانت إسرائيل والسعودية "حليفان مهمان" للولايات المتحدة ، وتجنبت ساكي تقديم إجابة واضحة ومباشرة، غير أنها أشارت في مرحلة أخرى من الإحاطة إلى أنه "لدينا علاقة طويلة وهامة مع إسرائيل".

وفي ظل الجدل الحاصل في تل أبيب وواشنطن حول تأخر الاتصال المباشر بين الرئيس الديمقراطي، جو بايدن، ورئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، حرص الصحافيون خلال إحاطة للمتحدثة باسم الأبيض، على إثارة السؤال في صياغات مختلفة.

وسُئلت ساكي: "هل يمكنك شرح ما تحاول الإدارة تحقيقه في الشرق الأوسط؟ على سبيل المثال: هل ما زالت تعتبر الإسرائيليين والسعوديين حليفين مهمين؟".

فأجابت: "هناك عمليات متواصلة وعمليات حكومية داخلية جارية. لقد وافقنا على اجتماع حكومي الأسبوع الماضي لمناقشة مجموعة من القضايا؛ نحن في مرحلة مراجعة سياساتنا الخارجية باتجاه الشرق الأوسط من قبل العديد من الجهات الحكومية".

Biden’s @PressSec refuses to say that Israel is an ally. pic.twitter.com/PdliPtUtHl