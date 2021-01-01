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تخللها كلمة للبرهان.. طلاب سودانيون يشاركون لأول مرة في قمة طلابية في إسرائيل

السبت 13 فبراير 2021 03:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
تخللها كلمة للبرهان.. طلاب سودانيون يشاركون لأول مرة في قمة طلابية في إسرائيل



القدس المحتلة /سما/

ذكرت قناة "كان" العبرية، أن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان خاطب المشاركين في قمة طلابية في إسرائيل عبر اتصال فيديو كونفرنس.
 
وخلال القمة التي شارك فيها طلاب سودانيون لأول مرة، أكد البرهان على أهمية دور الشباب في بناء السودان، قائلًا: إن بلاده تستشرف عهدًا جديدًا من الحرية والسلام سيبنيه الشاب والطلاب، وفق تعبيره.
 
وبحسب القناة، يُنظم طلاب إسرائيليون "قمة إسرائيل"، وهي حركة دولية مخصصة للنقاش في حرم الجامعات بين إسرائيل وطلاب وشباب العالم.
 
وشارك في قمة هذا العام، عدد من الشخصيات السياسية بينهم رئيسة جورجيا سالومي زورابيشيفيلي، ورئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، ورؤساء سابقون، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، وعلماء وأستاذة جامعات، وأبرزهم المدير التنفيذي لشركة "موديرنا" صانعة لقاح كورونا، إلى جانب مدافعين عن حقوق الإنسان، ومديرين في وسائط التواصل الاجتماعي.
 
وللمرة الأولى في تاريخ السودان، يُشارك طلاب وشباب سودانيون في مثل هذا التجمع الإسرائيلي، إلى جانب طلاب من دول عربية وإسلامية. ولم يُحدد البرهان أو السلطات السودانية كيفية اختيار هؤلاء الطلاب أو عددهم أو أشكال مشاركتهم، واكتفى إعلام مجلس السيادة بالقول إن القمة نظمها طلاب جامعيون.

#عبد الفتاح البرهان #السودان #التطبيع مع اسرائيل #اسرائيل

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