مشاهدة مباراة الهلال السوداني وماميلودي صن داونز بث مباشر في أبطال أفريقيا 2021

الخرطوم / سما

ننشر لكم متابعينا في السودان وكل مكان رابط مشاهدة مباراة الهلال السوداني ضد ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بث مباشر في مستهل مشوار الطرفين بدوري أبطال أفريقيا 2021.

مباراة الهلال وصن داونز مباشر تبث الساعة السادسة مساء بتوقيت الخرطوم والقاهرة والقدس وعمان على قناة بي إن سبورت الرياضية (beIN Sports HD 7) بصوت المعلق محمد بركات.

وتعد المباراة الأصعب للفريقين في بداية الطريق نحو نهائيات البطولة الأفريقية، إذ يعتبر صن داونز حامل لقب النسخة قبل الماضي ويملك أفضل اللاعبين المحترفين والمحليين في القارة.

ورغم أنه فقد مدربه بيتسو موسيماني المدير الفني الحالي للأهلي المصري، إلا أن صن داونز ظل يحتفظ بنفس القوة والطريقة التي يلعب بها لا سيما حينما يواجه كبار القارة السمراء مثل الهلال.

مباراة الهلال السوداني اليوم مباشر:

وسجل التاريخ إقامة مباراتين فقط بين الفريقين، إذ فاز الهلال بالأولى عام 2008 بأربعة أهداف مقابل هدفين، في حين تلقى خسارة بذات السنة بهدف نظيف وتأهل الفريق السوداني للدور التالي.

وأصبح الهلال فريقا قويا لا سيما مع الإضافة القوية للمستشار السعودي تركي آل شيخ وعمله على تعزيز اللاعبين والمدربين من خلال مكافآت حال الفوز وصفقات جديدة محتملة الفترة المقبلة.

وتجري مباراة الهلال السوداني وماميلودي صن داونز بالتزامن مع لقاءات أخرى في أفريقيا، إذ يلعب مازيمبي الكونغولي أمام شباب رياضي بلوزداد، حوريا الغيني مع بيترو أتلتيكو من أنغولا.