بث مباشر .. مباراة الترجي التونسي ضد تونغيث السنغالي في أفريقيا 2021

تونس / سما

أعلنت القنوات الناقلة عن رابط مشاهدة مباراة الترجي التونسي ضد تونغيث السنغالي بث مباشر المقررة اليوم السبت في افتتاح منافسات الفريقين ببطولة دوري أبطال أفريقيا 2021.

مباراة الترجي في أفريقيا مباشر تبث الساعة الثانية بتوقيت تونس على قنوات بي إن سبورت الرياضية (beIN Sports HD 7) بصوت المعلق عصام الشوالي في بداية دور المجموعات.

ويقود الاستيديو التحليلي لمباراة الترجي التونسي طارق ذياب برفقة المحلل رفيق صايفي وأحمد فؤاد، إذ تعد مواجهة مهمة في مستهل مواجهات الطرفين بهذه البطولة الأفريقية.

ويسعى الترجي إلى استغلال تعثر منافسيه الزمالك ومولودية الجزائر الذين تعادلا في القاهرة أمس بدون أهداف، إذ يحاول اللاعبون الصعود إلى الصدارة في أسهل المواجهات.

مباراة الترجي في أفريقيا مباشر:

وقال عصام الشوالي في تغريدة عبر حسابه بموقع تويتر: الموعد اليوم ان شاءالله بداية من الساعة 14 بتوقيت تونس ، 16 بتوقيت مكة المكرمة للتعليق على اولى مباريات فريق الدم والذهب.

وأضاف الشوالي: الترجي الرياضي التونسي في مسابقة دوري أبطال افريقيا لهذا الموسم في مواجهة تينغات السينغالي علم السنيغال على قناة HD7، متمنيا له التوفيق.

وتقف جميع الجماهير التونسية خلف الترجي الليلة لاستعادة المجد والمنافسة على البطولات القارية التي سيطرت عليها الفرق المصرية العامة الماضي سواء الأبطال أو الكونفدرالية.