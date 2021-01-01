  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

الاعلام العبري: إسرائيل تمتلك 100 ألف جرعة من لقاح موديرنا دون إستخدامها

السبت 13 فبراير 2021 01:25 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاعلام العبري: إسرائيل تمتلك 100 ألف جرعة من لقاح موديرنا دون إستخدامها



القدس المحتلة / سما /

كشفت قناة "مكان" الإسرائيلية صباح اليوم السبت، تحقيقاً عن امتلاك إسرائيل لنحو 100 ألف جرعة لقاح من صنع شركة "موديرنا" دون استخدامها، نظراً لحصولها على ملايين جرعات اللقاح من صنع شركة فايزر.

ونقلت القناة عن صحيفة "بلومبرغ" الأمريكية تحقيقاً معمقاً عن امتلاك إسرائيل حوالي مائة ألف جرعة لقاح من صنع "موديرنا" دون استخدامها، نظرا لحصولها على ملايين جرعات اللقاح من صنع فايزر، في الوقت الذي ما زالت فيه دول أكثر ثراءً تعاني في الحصول على إمدادات اللقاح.

كما تطرق التحقيق إلى الانتقادات التي تتعرض لها إسرائيل بسبب عدم قيامها بتطعيم الفلسطينيين ضد الوباء.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أمنت عدة ملايين من جرعات لقاح فايزر، من أجل حقن مواطنيها ضد فيروس كورونا.

وذكرت وزارة الصحة الاسرائيلية في بيانها يوم أمس أن عدد الذي تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا بلغ ثلاثة ملايين وسبعمائة وستة وستين ألف شخص، فيما بلغ عدد الذي تلقوا الجرعة الثانية قرابة المليونين واربعمائة ألف شخص. وتحتل إسرائيل المكانة الأولى في العالم من حيث نسبة المطعمين.

#الاعلام العبري #إسرائيل #لقاح كورونا #لقاح فايزر #لقاح موديرنا #لقاح فيروس كورونا #فيروس كورونا #كورونا

الأكثر قراءة اليوم

قيادي فتحاوي يؤكد ترشح البرغوثي للرئاسة ويكشف عن شروطه!!

شاهد. .سقوط الشيف التركي بوراك يتخطى مليون مشاهدة خلال ساعات

أبو مرزوق: حماس لن تقدم قياداتها الكبيرة لرئاسة الحكومة أو الخارجية حتى لا يقاطعها الغرب..

رئيس نادي الأسير الفلسطيني يكشف حقيقة رغبة مروان البرغوثي بالترشح لرئاسة قائمة التشريعي

غضب فلسطيني إثر الاعتداء على طبيب ومحاولة تقطيع أوصاله (صور)

الصحة العالمية تتحدث عن مصدر كورونا.. وتنفي النظرية الشهيرة

قيادي بحماس: لا تفاهمات سرية مع فتح واتفقنا على إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة تكشف حصيلة الوفيات والإصابات بفيروس كورونا في الضفة والقطاع

اللجنة المركزية لحركة فتح

برئاسة الرئيس: اللجنة المركزية لحركة "فتح" تجتمع مساء اليوم وهذا ما سوف تناقشه..

الصحة بغزة تكشف حصيلة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا اليوم السبت

لجنة الإنتخابات

لجنة الإنتخابات تُوضح المرحلة الثانية بعد الانتهاء من التسجيل في الانتخابات

كريم

حسين الشيخ يتشاور مع الأسير كريم يونس حول الإنتخابات