الاعلام العبري: إسرائيل تمتلك 100 ألف جرعة من لقاح موديرنا دون إستخدامها

القدس المحتلة / سما /

كشفت قناة "مكان" الإسرائيلية صباح اليوم السبت، تحقيقاً عن امتلاك إسرائيل لنحو 100 ألف جرعة لقاح من صنع شركة "موديرنا" دون استخدامها، نظراً لحصولها على ملايين جرعات اللقاح من صنع شركة فايزر.

ونقلت القناة عن صحيفة "بلومبرغ" الأمريكية تحقيقاً معمقاً عن امتلاك إسرائيل حوالي مائة ألف جرعة لقاح من صنع "موديرنا" دون استخدامها، نظرا لحصولها على ملايين جرعات اللقاح من صنع فايزر، في الوقت الذي ما زالت فيه دول أكثر ثراءً تعاني في الحصول على إمدادات اللقاح.

كما تطرق التحقيق إلى الانتقادات التي تتعرض لها إسرائيل بسبب عدم قيامها بتطعيم الفلسطينيين ضد الوباء.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أمنت عدة ملايين من جرعات لقاح فايزر، من أجل حقن مواطنيها ضد فيروس كورونا.

وذكرت وزارة الصحة الاسرائيلية في بيانها يوم أمس أن عدد الذي تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا بلغ ثلاثة ملايين وسبعمائة وستة وستين ألف شخص، فيما بلغ عدد الذي تلقوا الجرعة الثانية قرابة المليونين واربعمائة ألف شخص. وتحتل إسرائيل المكانة الأولى في العالم من حيث نسبة المطعمين.