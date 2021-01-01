تسليح القابضة الإماراتية تؤكد المشاركة في آيدكس 2021

ابو ظبي/سما/

أكد السيد سالم المطروشي المؤسس و الرئيس التنفيذي لمجموعة " تسليح القابضة " الإماراتية , على أهمية المشاركة في الدورة الخامسة عشرة من معرض ومؤتمر الدفاع الدولي «آيدكس ونافدكس2021»، خلال الفترة ما بين 21 ولغاية 25 فبراير الجاري،.والذي يقام تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله» , في مركز أبوظبي الوطني للمعارض.

وذكر في بيان صحافي اليوم , ان جناح " تسليح القابضة " سوف يعرض أحدث ما توصل إليه قطاع الصناعات الدفاعية من تكنولوجيا ومعدات متطورة ومبتكرة، لشركات أوروبية وامريكية .

وأعتبر السيد المطروشي ان انعقاد معرض ايدكس في مثل هذه الظروف الصعبة يعكس حرص قيادة دولة الامارات على مواصلة دعم الصناعات الدفاعية محلياً وإقليمياً وعالمياً، حيث يعد قطاع الصناعات الدفاعية اليوم من الركائز الاقتصادية الهامة في الوقت الحاضر.

واكد ان معرض ايدكس 2021 يعتبر من أهم المنصات العالمية لاستعراض أحدث الأنظمة الدفاعية المبتكرة .

وذكر المطروشي ان " تسليح القابضة " سوف تعلن خلال أيام المعرض, عن ابرام العديد من العقود والاتفاقيات الجديدة مع شركاء محليين وعالميين .

وقال " ان جناح المجموعة يتيح للشركاء التعرف على اخر تطورات تكنولوجيا الدفاع والتصنيع العسكري في العالم " .مؤكداً "على أهمية المعرض في تبادل الخبرات والمعرفة التكنولوجية مع المصنعين والخبراء والعارضين من مختلف الدول " .

وأوضح انه سيتم خلال المشاركة في المعرض الكشف عن المنتجات التكتيكية والآليات الحديثة من قبل مجموعة تسليح القابضة وعرضها يهدف إلى بناء الثقة والعلاقات مع دوائر الدفاع والهيئات الحكومية والشركات والقوات المسلحة في الشرق الأوسط.

وأضاف " لقد اكتسبت المشاركة الرابعة لمجموعة تسليح في " آيدكس 2021 " المعرض والمؤتمر الدفاعي الدولي الوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا سمعة طيبة في جلب العلامات التجارية المعروفة عالمياً .

وقال انه يمكن للمشاركين والضيوف حضور عرض توضيحي لشركاء مجموعة تسليح القاعة رقم 11 جناح سي 6 بمقر المعرض , بمدفعية مبتكرة وأنظمة تدريب متقدمة. ونظم تدريب جديدة للمركبات القتالية منGuardiaris ، وهو اسم معروف لبرامج المحاكاة ونظام محاكاة التدريب المتنقل من سلوفينيا ،

كما سيتم عرض مجموعة من الأسلحة المتقدمة من شركة Tanfoglio ، والأجهزة الخاضعة للرقابة من Simgun ، وأنواع الأهداف التقليدية منMilitec ، والمعدات المتوافقة مع أنظمة الدفاع من Armament .