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إصابة 7 من عناصر الشرطة الأفغانية ومدنيين في انفجارين منفصلين

السبت 13 فبراير 2021 11:20 ص / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة 7 من عناصر الشرطة الأفغانية ومدنيين في انفجارين منفصلين



كابول / سما /

أعلنت الشرطة الأفغانية، اليوم السبت، إصابة 7 من عناصرها جراء انفجار مركبة مفخخة، و3 مدنيين في انفجار آخر استهدف موقعا أمنيا في مدينة جلال آباد.

وقالت الشرطة الأفغانية، في بيان لها، إن 7 من أفراد الشرطة أصيبوا بجروح إثر هجوم نفذ بسيارة مفخخة، واستهدف موقعا تابعا للقوات الأمنية في منطقة أرغنداب بمحافظة قندهار.

وفي تفجير آخر، أصيب 3 مدنيون في تفجير عبوة ناسفة استهدف مركبة أمنية بمدينة جلال أباد.

يذكر أن 5 من عناصر الشرطة الأفغانية قد لقوا مصرعهم، مساء أمس الجمعة، إثر تفجير استهدف مركبتهم بولاية كونار شرقا، من بينهم قائد سرية تعزيزات للشرطة.

#أفغانستان #كابول #قندهار

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