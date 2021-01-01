إصابة 7 من عناصر الشرطة الأفغانية ومدنيين في انفجارين منفصلين

كابول / سما /

أعلنت الشرطة الأفغانية، اليوم السبت، إصابة 7 من عناصرها جراء انفجار مركبة مفخخة، و3 مدنيين في انفجار آخر استهدف موقعا أمنيا في مدينة جلال آباد.

وقالت الشرطة الأفغانية، في بيان لها، إن 7 من أفراد الشرطة أصيبوا بجروح إثر هجوم نفذ بسيارة مفخخة، واستهدف موقعا تابعا للقوات الأمنية في منطقة أرغنداب بمحافظة قندهار.

وفي تفجير آخر، أصيب 3 مدنيون في تفجير عبوة ناسفة استهدف مركبة أمنية بمدينة جلال أباد.

يذكر أن 5 من عناصر الشرطة الأفغانية قد لقوا مصرعهم، مساء أمس الجمعة، إثر تفجير استهدف مركبتهم بولاية كونار شرقا، من بينهم قائد سرية تعزيزات للشرطة.