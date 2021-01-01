اصابة جندي اسرائيلي في تبادل لاطلاق نار على الحدود المصرية

القدس المحتلة / سما /

أصيب جندي إسرائيلي، الليلة الماضية، بشظايا طلقات نارية، في تبادل لإطلاق النار خلال محاولة لتهريب المخدرات عبر الحدود المصرية.

وعُلم أن تبادل إطلاق النار وقع بين القوات المصرية والمهربيين، وأن الجندي الإسرائيلي أصيب بشظايا طلقات نارية، وجروحه طفيفة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، اليوم السبت، إن الجندي أصيب خلال دورية للجيش قرب المناطق الحدودية. وأشار إلى أن الإصابة كانت من جراء شظايا طلقات نارية طائشة.

وأضاف إن مركبة عسكرية إسرائيلية أصيبت خلال "إحباط محاولة عنيفة لتهريب المخدرات خلال تبادل إطلاق النار بين المهربين والقوات المصرية".

ولفت إلى أن الجندي أصيب بيده ونقل لتلقي العلاج في أحد المشافي القريبة.