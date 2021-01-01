  1. الرئيسية
  2. شؤون إسرائيلية

اصابة جندي اسرائيلي في تبادل لاطلاق نار على الحدود المصرية

السبت 13 فبراير 2021 10:18 ص / بتوقيت القدس +2GMT
اصابة جندي اسرائيلي في تبادل لاطلاق نار على الحدود المصرية



القدس المحتلة / سما /

أصيب جندي إسرائيلي، الليلة الماضية، بشظايا طلقات نارية، في تبادل لإطلاق النار خلال محاولة لتهريب المخدرات عبر الحدود المصرية.

وعُلم أن تبادل إطلاق النار وقع بين القوات المصرية والمهربيين، وأن الجندي الإسرائيلي أصيب بشظايا طلقات نارية، وجروحه طفيفة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال، اليوم السبت، إن الجندي أصيب خلال دورية للجيش قرب المناطق الحدودية. وأشار إلى أن الإصابة كانت من جراء شظايا طلقات نارية طائشة.

وأضاف إن مركبة عسكرية إسرائيلية أصيبت خلال "إحباط محاولة عنيفة لتهريب المخدرات خلال تبادل إطلاق النار بين المهربين والقوات المصرية".

ولفت إلى أن الجندي أصيب بيده ونقل لتلقي العلاج في أحد المشافي القريبة.

#جندي اسرائيلي #جيش الاحتلال #مصر #الحدود المصرية

الأكثر قراءة اليوم

قيادي فتحاوي يؤكد ترشح البرغوثي للرئاسة ويكشف عن شروطه!!

شاهد. .سقوط الشيف التركي بوراك يتخطى مليون مشاهدة خلال ساعات

أبو مرزوق: حماس لن تقدم قياداتها الكبيرة لرئاسة الحكومة أو الخارجية حتى لا يقاطعها الغرب..

رئيس نادي الأسير الفلسطيني يكشف حقيقة رغبة مروان البرغوثي بالترشح لرئاسة قائمة التشريعي

غضب فلسطيني إثر الاعتداء على طبيب ومحاولة تقطيع أوصاله (صور)

الصحة العالمية تتحدث عن مصدر كورونا.. وتنفي النظرية الشهيرة

قيادي بحماس: لا تفاهمات سرية مع فتح واتفقنا على إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين

الأخبار الرئيسية

وزيرة الصحة تكشف حصيلة الوفيات والإصابات بفيروس كورونا في الضفة والقطاع

اللجنة المركزية لحركة فتح

برئاسة الرئيس: اللجنة المركزية لحركة "فتح" تجتمع مساء اليوم وهذا ما سوف تناقشه..

الصحة بغزة تكشف حصيلة الإصابات والوفيات بفيروس كورونا اليوم السبت

لجنة الإنتخابات

لجنة الإنتخابات تُوضح المرحلة الثانية بعد الانتهاء من التسجيل في الانتخابات

كريم

حسين الشيخ يتشاور مع الأسير كريم يونس حول الإنتخابات