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كورونا عالميا: أكثر من 2 مليون و394 ألف وفاة و108 ملايين و746 ألف إصابة

السبت 13 فبراير 2021 09:41 ص / بتوقيت القدس +2GMT
كورونا عالميا: أكثر من 2 مليون و394 ألف وفاة و108 ملايين و746 ألف إصابة



وكالات / سما /

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم السبت، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ 2 مليون و394 ألف و403 وفيات، فيما تقارب حصيلة المصابين من 108 ملايين و746 ألف إصابة، تعافى منهم ما يزيد عن 80 مليونا و918 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الجمعة، تراجعاً طفيفاً في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، وكذلك في عدد الوفيات، مقارنة بإحصاءات اليوم الذي سبقه، إذ سجلت 423 ألف و271 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 12,417 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الجمعة أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، اميركا (2,908 وفيات)، والمكسيك (1,474 وفاة)، والبرازيل (1,204 وفيات)، وبريطانيا (758 وفاة)، واسبانيا (530 وفاة).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي: أميركا (100,288 إصابة)، والبرازيل (49,396 إصابة)، وفرنسا (20,701 إصابة)، وبريطانيا (15,144 إصابة)، وروسيا (15,089 إصابة).

ولا تزال أميركا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالي، وأوضحت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (492,521 وفاة)، والبرازيل (237,601 وفاة)، والمكسيك (172,557 وفاة)، والهند (155,588 وفاة)، وبريطانيا (116,287 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات: أميركا (28,106,704 إصابات)، والهند (10,892,550 إصابة)، والبرازيل (9,765,694 إصابة)، وروسيا (4,042,837 إصابة)، وبريطانيا التي تخطت اليوم عتبة الـ4 ملايين بواقع (4,013,799 إصابة).

#كورونا عالميا

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