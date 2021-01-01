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شكري: مصر "لا تقيم وزنا" لتصريحات تركيا ونراقب الإعلام القطري عن قرب

السبت 13 فبراير 2021 09:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
شكري: مصر "لا تقيم وزنا" لتصريحات تركيا ونراقب الإعلام القطري عن قرب



القاهرة / سما /

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن بلاده "لا تقيم وزنا" لتصريحات أنقرة بشأن منتدى "فيليا" الذي عقد في أثينا، مشيرا إلى أن هدف المنتدى هو التعاون والخير للشعوب وليس مواجهة أحد.

وقال شكري في حديث تلفزيوني ليلة الجمعة، إننا "نستغرب رد فعل تركيا حيال منتدى "الصداقة"، ولكننا لم نلتفت إلى هذا الأمر ولم نعطه وزنا".

وكانت وزارة الخارجية التركية قالت أمس إنه "لا يمكن لأي منتدى لا توجد فيه تركيا المحورية في المنطقة والقبارصة الأتراك، أن يشكل آلية صداقة وتعاون ناجح وفعال من ناحية الاختبارات التي تواجهها المنطقة".

وفي شأن العلاقات مع قطر، أكد شكري أن مصر تلتزم بأي وثيقة توقع عليها وتحترم التزاماتها وتفي بها، مشيرا إلى مصر أعادت العلاقات الدبلوماسية مع قطر وألغت حظر الطيران، وسعت إلى عقد اجتماعات بين اللجان الثنائية للتباحث في خطوات محددة لتفعيل بنود "اتفاق العلا".

 وشدد وزير الخارجية على أن مصر تقيم حاليا إلى أي مدى هناك التزام بالتعهدات من قبل الجانب القطري، كما ترصد بشكل يومي كل ما يذاع على القنوات الإعلامية من دولة قطر حتى تكون محل مراجعة.

#سامح شكري #أنقرة #الإعلام القطري #مصر

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