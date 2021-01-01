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وزير الخارجية المصري: حل الدولتين في فلسطين وسيلة لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط

السبت 13 فبراير 2021 08:32 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير الخارجية المصري: حل الدولتين في فلسطين وسيلة لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط



القارهرى/سما/

قال سامح شكري، وزير الخارجية، إن حل الدولتين في فلسطين يعتبر وسيلة لإنهاء الصراع في الشرق الأوسط، موضحًا أن الولايات المتحدة وكثير من دول العالم ترى ذلك.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»  عبر فضائية «mbc مصر»، مساء الجمعة، أن حل الدولتين هو الحل الواقعي، نظرًا لتمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه والتي يدعمه فيها المجتمع الدولي.


وأوضح أن دعم هذا الحل كان واضحًا خلال الاجتماع الأخير في جامعة الدول العربية، ذاكرًا أن حق الشعب الفلسطيني في وطن حق أصيل من حقوق الإنسان.
وعن العلاقات المصرية القطرية، ذكر أن مصر ملتزمة بما تم التوصل إليه مع قطر من استئناف العلاقات الدبلوماسية إعادة حركة الطيران بينهما، مشيرًا إلى تحديد موعد لدعوة اللجان الثنائية للتباحث حول الخطوات المحددة لتفعيل التزامات قمة العلا.

#وزير الخارجية المصري #سامح شكري #الشرق الاوسط #انهاء الصراع

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