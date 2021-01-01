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لم يدرجه حتى الآن في قائمة اتصالاته…هل يتعمد بايدن تجاهل نتنياهو؟

السبت 13 فبراير 2021 07:59 ص / بتوقيت القدس +2GMT
لم يدرجه حتى الآن في قائمة اتصالاته…هل يتعمد بايدن تجاهل نتنياهو؟



واشنطن/سما/

نفى البيت الأبيض، أمس الجمعة، أن يكون الرئيس الأميركي جو بايدن، قد تعمد تجاهل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، بعدم إدراجه حتى الآن في قائمة اتصالات هاتفية أجراها الرئيس مع قادة أجانب منذ توليه منصبه في 20 يناير.


وأثار غياب الاتصال المباشر بين الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الإسرائيلي، تكهنات في إسرائيل وبين خبراء الشرق الأوسط بأن الإدارة الأميركية الجديدة ربما تشير بذلك إلى استيائها من العلاقات الوثيقة التي ربطت نتانياهو بسلف بايدن، الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقالت جين ساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، في إفادة للصحفيين ردا على سؤال عن موعد المحادثة المحتمل: "إنه (بايدن) يتطلع إلى التحدث مع رئيس الوزراء نتانياهو... بوسعي أن أؤكد لكم أن ذلك سيحدث قريبا، لكن ليس لدي موعدا أو جدولا زمنيا محددا".


وعندما سُئلت هل كان يُقصد بتأخير الاتصال تجاهل نتانياهو ردت قائلة: "ليس متعمدا، فرئيس الوزراء نتانياهو هو شخص يعرفه الرئيس (بايدن) منذ فترة"، مضيفة أن بايدن "يتطلع لإجراء المحادثة".

وكان ترامب وسلفه باراك أوباما، الذي شغل بايدن في إدارته منصب نائب الرئيس، اتصلا بنتانياهو خلال أيام من توليهما الرئاسة.

واتصل بايدن بالفعل بعدد من زعماء الدول منها الصين والمكسيك وبريطانيا والهند وفرنسا وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية وروسيا.

ويُنظر لبايدن في إسرائيل منذ فترة على أنه صديق في واشنطن، لكنه قد يختلف مع نتانياهو في بعض القضايا.

#البيت الابيض #نتنياهو #بايدن #اتصال بايدن بنتنياهو #جين ساكي

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