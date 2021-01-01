تعادل بطعم الخسارة للزمالك أمام مولودية الجزائر في مسابقة دوري أبطال افريقيا..فيديو

القاهرة/سما/

استهل فريق الزمالك المصري لكرة القدم، مشواره، في مباريات المجموعة الرابعة بمسابقة دوري أبطال أفريقيا التي جرت مساء اليوم الجمعة بالقاهرة، بالسقوط في فخ التعادل أمام ضيفه مولودية الجزائر (0-0).

وبدأ فريق الزمالك الشوط الاول بتمريرات قصيرة وسط الملعب في محاولة للاستحواذ على مجريات اللقاء أمام بطل الجزائر، الذي ظل مستميتا ومحافظا على نظافة الشباك طيلة هذا الشوط.



وحاول البرتغالي جايمي باتشيكو، مع بداية الشوط الثاني، زيادة القوة الهجومية لفريقه بتغييرين مبكرين حيث نزل الثنائي شيكابالا والمغربي حميد أحداد بدلا من مروان حمدي الوافد الجديد للفريق الأبيض والقائد حازم إمام.

ومثلما انتهى الشوط الأول، بدأ نصف المباراة الثاني بضغط زملكاوي، وكانت أبرز تمريرة من عبد الله جمعة إلى شيكابالا يسار منطقة الجزاء سددها لكنها ارتطمت بالمدافع وخرجت بجوار القائم الأيسر.

وفي ذات المجموعة يستقبل الترجي التونسي، غدا السبت، نادي تونغيث السنغالي، الذي يشارك في مرحلة المجموعات للمرة الأولى في تاريخه، بعد أن فجر مفاجأة قوية بإقصائه لنادي الرجاء البيضاوي في الدور السابق.