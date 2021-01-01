بايدن يعتزم إغلاق سجن غوانتانامو مع انتهاء رئاسته

واشنطن/سما/

أكد البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتجه لإغلاق سجن غوانتانامو.

ونقلت "رويترز" عن المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي، تأكيدها اليوم الجمعة أن الرئيس الأمريكي جو بايدن يستهدف إغلاق سجن غوانتانامو مع انتهاء رئاسته قائلة:



"من المؤكد أن ذلك هو الهدف، ونحن ننوي تحقيقه".

وبحسب "رويترز"، بدأت الإدارة مراجعة رسمية حول مستقبل السجن بهدف إغلاق المعتقل المثير للجدل.

ويرى مراقبون أن هذه الخطوة إشارة إلى جهد جديد من أجل إزالة ما يصفه المدافعون عن حقوق الإنسان، بأنه وصمة عار تلتصق بصورة الولايات المتحدة في العالم.

وفي نهاية الشهر الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، تعليق العمل بخطة تلقيح معتقلي غوانتانامو ضد فيروس كورونا، وذلك إثر موجة من الاستياء سببها الإعلان.

وكانت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، نقلت عن المسؤولين في السجن العسكري في خليج غوانتانامو بكوبا، أنه سيتم تلقيح القوات والسكان المدنيين وسيعرض على المحتجزين أيضا.

​وأثار الإعلان عن تطعيم المحتجزين رد فعل عنيف من مشرعي الحزب الجمهوري، بمن فيهم أبرز عضو كونغرس في الحزب كيفن مكارثي الذي كتب على تويتر: "أخبرنا الرئيس بايدن بأنه ستكون لديه خطة لدحر الفيروس في اليوم الأول لولايته. لم يخبرنا أبدا أنها ستكون إعطاء اللقاح للإرهابيين قبل معظم الأمريكيين".