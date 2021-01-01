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باراغواي تؤكد استعدادها للمشاركة في الرقابة على الانتخابات الفلسطينية

الجمعة 12 فبراير 2021 10:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
باراغواي تؤكد استعدادها للمشاركة في الرقابة على الانتخابات الفلسطينية



اسونسيون /سما/

 أكد وزير خارجية باراغواي اوكليديس اسيفيدو موقف بلاده الثابت من عملية السلام وحل الدولتين وفقا لقواعد وقرارات القانون الدولي ذات الصلة، ودعم الحق الفلسطيني في المحافل الدولية.

جاء ذلك خلال لقاء جمعه في مكتبه بالعاصمة اسونسيون اليوم الجمعة بسفير دولة فلسطين ابراهيم الزبن.

كما أكد موقف بلاده من دعم العملية القانونية الدولية لملاحقة مجرمي الحرب.

كما التقى الزبن رئيس مجلس الشيوخ في باراغواي اوسكار سلمون الذي أكد موقف المجلس في دعم الحق الفلسطيني وقبول الدعوة لزيارة فلسطين في شهر أيار المقبل على رأس وفد نيابي.

وحضر اللقاء أعضاء مجلس الشيوخ ليليان سامانييجو، وفرناندو لوغو رئيس الجمهورية الأسبق.

كما التقى الزبن في المحكمة العليا الانتخابية القاضية ماريا الينا التي أكدت استعداد بلادها للمشاركة في الرقابة على الانتخابات الفلسطينية.

#باراغواي #حل الدولتين #فلسطين #الانتخابات الفلسطينية

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