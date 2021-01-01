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البيت الأبيض: لا خطط لاتصال مع السعودية

الجمعة 12 فبراير 2021 10:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
البيت الأبيض: لا خطط لاتصال مع السعودية



واشنطن/سما/

قال البيت الأبيض مساء يوم الجمعة إنه لا توجد خطط لاتصال مع السعودية.

وأفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي بأنه لم يتم التخطيط لإجراء مكالمة مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وقالت في المؤتمر الصحفي اليومي "من الواضح أن هناك مراجعة لسياستنا من حيث صلتها بالمملكة العربية السعودية.. لا أعلم بخطط لاتصال مع المملكة".

وفي وقت سابق تجنبت ساكي الرد على سؤال بشأن ما إذا كانت الإدارة ستفرض عقوبات على المملكة بخصوص مقتل الصحفي جمال خاشقجي على يد عملاء سعوديين في قنصلية السعودية في اسطنبول.


وقالت صحيفة "هيرلد تربيون" في مقال نشر اليوم إن العلاقات بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية تشهد بعض التغيير، فمن ناحية، أكد الرئيس بايدن للسعوديين أنه سيتشاور ليس فقط مع إسرائيل بشأن التفاعل مع إيران ولكن أيضا مع قادتها.

ومن ناحية أخرى، فإنه يعارض بشدة سجل المملكة في الحقوق المدنية وكذلك الحرب بالوكالة في اليمن والتي تسبب معاناة لا توصف، ومع ذلك فهو يدرك أن متمردي اليمن بدعم من إيران، يشكلون تهديدا للاستقرار السعودي، حسب الصحيفة ذاتها.

وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة بايدن تحاول حل معضلتها من خلال وقف إمدادات الأسلحة الهجومية وليس الدفاعية والضغط على السعوديين من أجل تحسين حقوق الإنسان لتعزيز علاقتها مع الحكومة الأمريكية.

#البيت الابيض #السعودية #ولي العهد السعودي #محمد بن سلمان #المملكة العربية السعة #جو بايدن #ايران

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