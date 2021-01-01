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ما هو مستوى ضغط الدم المثالي؟

الجمعة 12 فبراير 2021 08:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
ما هو مستوى ضغط الدم المثالي؟



وكالات

كشف الدكتور سيرغي بويتسوف، كبير أطباء القلب في وزارة الصحة الروسية، المدير العام للمركز الوطني للبحوث الطبية لأمراض القلب، عن مستوى ضغط الدم المثالي.

ويشير الخبير في حديث لصحيفة "روسيسكايا غازيتا" إلى أن العيش دون الخوف من احتشاء عضلة القلب أو الجلطة الدموية يصبح ممكنا إذا كان مستوى ضغط الدم أقل من  14090 .

ويقول، " من الأفضل السعي لأن يكون 13080 وأقل".

ويؤكد الأخصائي، على أن مستوى ضغط الدم المرتفع، هو مرض مزمن، لا يمكن التخلص منه نهائيا.

ويقول، "ولكن يمكن بتناول أدوية معينة، السيطرة عليه، والاحتفاظ بنوعية حياة عادية. وهذا ليس بنتيجة دورة واحدة أو دورتين من تناول الدواء، بل هذا ممكن بتناول الدواء مدى الحياة".

وينصح الدكتور بويتسوف، بالتخلص من الدهون المتراكمة في منطقة البطن، لأنها الأكثر خطورة على القلب والأوعية الدموية.

ويقول، "يعتبر محيط الخصر الخطر للرجال 102 سنتمترا وأكثر. وللنساء 88 سنتمترا وأكثر". لذلك يوصي بالاهتمام بالنشاط البدني وعدم الإفراط في استهلاك الملح، والإقلاع عن التدخين والتقليل من تناول الكحول

#ضغط الدم #وزارة الصحة الروسية #ضغط الدم المثالي

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