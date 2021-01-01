  1. الرئيسية
  2. مقالات

نائب نقيب المحامين يكتب: للقضاء شرف رفيع ... ولن يرحمكم التاريخ

الجمعة 12 فبراير 2021 08:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
نائب نقيب المحامين يكتب: للقضاء شرف رفيع ... ولن يرحمكم التاريخ



رام الله /سما/

المحامي يزيد مخلوف نائب نقيب المحامين الفلسطينيين يكتب:

أيامٌ تتقلب ،أخبار تتدور  واحتجاجات تتصاعد ، وهم حتى اللحظة صامتون متوجسون .

 يا من نسّبت نفسك كبيراً  للقضاة ولم تلتفت لهم ، وكنت تنادي بالإصلاح والدفاع عن استقلال القضاء والقضاة ولم تفِ بهن، وملئت الدنيا صُراخاً بالدفاع عنهم، واستمتّ بلعن التدخلات فيهم وبشؤونهم ، وفي أولى الاختبارات وقعت في شرَكِهن  .

 كيف ارتضيت بأن تنصّب بهذا الشكل ، وأنت من كان يلعن التوغلات والتدخلات ؟!  

 أذكرك بأنّ في القضاء شرفٌ رفيع وطالبُ الولاية لا يولّى، وأنّ في إنكار الذات زهدٌ وشرف ؟! 
فلماذا ارتضيت بأن تنصّب على قضاء مختلٍ ومنزوع الحال والاستقلال ؟!
وللتاريخ ..... إني لك من الناصحين :-
ارحل ..... فلن يرحمَ أحداً التاريخ . 
ارحل ... فإنا جميعاً راحلون وفانون . 
ارحل ... لعلّ الزمان يوماً يذكرك من المُخلّصين. 
ارحل ..... وكنْ من المنقذين الزاهدين.
إرحل بسلام وودّع الحبيب، وكن كالأعشى في حب  الحبيب ، فقد قالها في الزمن البعيد ....
" ودّعْ هريرة َ إنْ الركبَ مرتحلُ، وهلْ تطيقُ وداعاً أيها الرّجلُ؟ "

   يا قضاة الحق مالكم لا تشتكون ؟
فكيف لكم أن تصمتون ؟ أم أنكم تنتظرون ؟
عليكم بالحقّ أن تصدحون ولحقكم السليب أن تنتصرون ، فهل تخافون ؟ وأنتم المؤتمنون على القانون ؟ فكيف ستحكمون وبكم يتحكمون ؟

يا أيها الشعب المسكين لقد أخذوا حقك البسيط، وداسوا على مستقبلك البعيد، فأنت لست في أمن ولا أمان ، وقوة حقك ليست هي الضمان ، وحريتك في النسيان، وأبناؤك لن يكونوا في الحسبان ومستقبلنا جميعا على المحك ومحل رهان، فاصبر والله المستعان .

يا حماة العدل والعدالة ...أنتم القضاء الواقف ، ونعلم وجعكم وتعبكم ولكن هذا قدركم وهو شرف لكم، وتضحياتكم لوطنكم وإخوانكم هو الأملٌ لمستقبل اولادكم وبناء وطنِكم ودولتكم . 

 فخامة الرئيس
  يقول الصديق رضي الله عنه : ".....أما بعد أيها الناس فإني قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن أسأت فقوموني، الصدق أمانة، والكذب خيانة، والضعيف فيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه إن شاء الله، والقوي فيكم ضعيف حتى آخذ الحق منه إن شاء الله...".

فلن نكون كمن أساء الأمانه ، وسنصدُقكَ القول ، لأن في الكذب خيانة : 
لقد دمّروا قضائنا وأفسدوا علينا أحلامنا وآمالنا بأن ننعُم جميعاً بدولة الحق والقانون،  في ظل قضاءٍ قوي مستقل وقويم ؛ يأُخذ فيه الحقَ للضعيف المسكين من القويِ المتين  .

 يا ربان السفينة ....نرفع لك صوتنا عالياً : نحن أبناؤك فقوّنا على من أساءوا الأمانة وافسدوا عليك وعلينا أحلامنا،  وأعِد للضعيف حقه بميزان العدل القويم ، فهم حبيسي مصالحهم وحفاظهم على عروشهم ونقابة المحامين - كما طالبتها - في مواجهتهم بصوتُ الحقِ والقانون .
فانقذ قضائنا وبلادنا وارسي بنا وبدولتنا وأحلامنا على برّ الأمان، فأنت الأمين وإنا لك لَمعينين.

#يزيد مخلوف #نقابة المحامين

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تكشف: ما هو العرض والمزايا التي قدمها الرئيس للبرغوثي للتنازل عن ترشحه للرئاسة ؟

كواليس مثيرة في حوار القاهرة:مشادات كادت أن تصل إلى تعارك بالأيدي

"فدرالية بين رام الله وغزة".. محللون: توافق فتح وحماس ممر إجباري للعلاقة مع الولايات المتحدة!

الراصد العلامي: انقلاب جذري على الأجواء الأسبوع المقبل

المالية بغزة :صرف دفعة 430 شيكل من مستحقات الموظفين الأحد المقبل

واشنطن: القدس تخضع للحل النهائي وعودة المساعدات للفلسطينيين مرهونة بتوافقها مع مصالحنا

مفاجأة عند فتح قبر الفنان الراحل علاء ولي الدين بعد 18 سنة من وفاته

الأخبار الرئيسية

شاهد.. الرجوب يكشف: شرطان لاختيار مرشح "فتح" للرئاسة.. والبرغوثي لن يترشح في قائمة مع أحد!

رئيس نادي الأسير الفلسطيني يكشف حقيقة رغبة مروان البرغوثي بالترشح لرئاسة قائمة التشريعي

9

تحليلات إسرائيلية: تل أبيب أمام خيارين سياسيّين بشأن إيران... وهذه المشكلة الكبرى!

قيادي بحماس: لا تفاهمات سرية مع فتح واتفقنا على إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين

قيادي فتحاوي يؤكد ترشح البرغوثي للرئاسة ويكشف عن شروطه!!