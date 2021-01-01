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بلينكين يعلن استثناء "أنصار الله"من قائمة المنظمات الإرهابية

الجمعة 12 فبراير 2021 08:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلينكين يعلن استثناء "أنصار الله"من قائمة المنظمات الإرهابية



واشنطن/سما/

أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، عن استثناء "أنصار الله" من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية اعتبارا من 16 فبراير/ شباط الجاري.

وقال بلينكن في بيان أصدرته وزارة الخارجية: "ابتداء من 16 فبراير يسحب تصنيف "أنصار الله"، الذي يطلق عليه أحيانا الحوثيين من قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية".
وأوضح أن القرار جاء على أساس "الوضع الإنساني الكارثي في ​​اليمن".

وأضاف في بيان: أن الولايات المتحدة "ستراقب عن كثب" أنشطة الحوثيين، وتعكف على "تحديد" أهداف جديدة للعقوبات، لا سيما على المسؤولين عن هجمات على الملاحة التجارية في البحر الأحمر وعن الهجمات الصاروخية على السعودية.


وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، قالت إن "وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين ناقش الجهود الدبلوماسية لإنهاء الحرب في اليمن وتعزيز دفاعات السعودية في اتصال مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود".

وأضافت وزارة الخارجية، إن "المسؤولين حددا سبل التواصل الدبلوماسي لإيجاد تسوية سياسية تفاوضية للحرب في اليمن. كما ناقشا الجهود المشتركة لتعزيز الدفاعات السعودية ضد الهجمات على المملكة".

#بلينكين #أنصار الله #قائمة المنظمات الارهابية #الأمير فيصل بن فرحان

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