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مصر.. تفاصيل جديدة في واقعة مقتل رجل الأعمال بـ13 رصاصة والكشف عن صورته

الجمعة 12 فبراير 2021 08:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر.. تفاصيل جديدة في واقعة مقتل رجل الأعمال بـ13 رصاصة والكشف عن صورته



القاهرة /سما/

كشفت الأجهزة الأمنية المصرية عن تفاصيل جديدة في واقعة مقتل رجل الأعمال المصري حمادة الفقير، بعدما تمكنت من استعادة سلاحه الذي تمت سرقته من قبل المتهمين بقتله.

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وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية عن أن المجني عليه رفض طلب خفراء حراسة أرضه بدفع مبلغ مالي لهم، وعندما تشاجروا معه شعر بالخطر فأخرج سلاحه الناري "المرخص"، وأطلق منه عيارين ناريين في الهواء لإرهابهم ما دفع أحدهم لإخراج سلاحه وإطلاق النار عليه ليصيبه بطلقة في الرأس قتلته في الحال.

واستولى المتهمون على سلاح المجني عليه، وعندما نجحت مباحث الجيزة في إلقاء القبض عليهم أرشدوا إلى سلاح الجريمة ومسدس المجني عليه.

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