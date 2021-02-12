شاهد.. سفير "إسرائيل" في الرباط: اليوم ارتديت الجلباب المغربي وشعرت بسعادة كبيرة

الرباط /سما/

نشر رئيس البعثة الإسرائيلية في الرباط السفير ديفيد غوفرين يوم الجمعة صورة على صفحته الرسمية في "تويتر" بالجلباب المغربي.

وكتب معلقا على الصورة: "اليوم ارتديت الجلباب المغربي وشعرت بسعادة كبيرة. وحين تأملت في سبب سعادتي، وجدت أنه رائع أن أرتدي لباسا أنيقا فاخرا، يفوح منه عبق تاريخ عريق. فعلا، التراث، والثقافة، والفنون في المغرب، كنز لا يفنى".

وأضاف موجها رسالة للمغاربة: "جمعة مباركة عليكم جميعا!".

اليوم ارتديت الجلباب المغربي، وشعرت بسعادة كبيرة، وحين تأملت في سبب سعادتي، وجدت أنه رائع أن ارتدي لباسا أنيقا، فاخرا، وأيضا يفوح منه عبق تاريخ عريق. فعلا، التراث، والثقافة، والفنون في المغرب، كنز لا يفنى. جمعة مباركة عليكم جميعا! #إسرائيل_في_المغرب pic.twitter.com/HiG9jBXJoW — Dr. David Govrin (@DavidGovrin) February 12, 2021

وفي نهاية شهر يناير أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن السفير ديفيد غوفرين، وصل إلى العاصمة المغربية الرباط، لتولي منصب رئيس البعثة الإسرائيلية هناك.

وقالت الوزارة في بيان صحفي حينها: "بعد عشرين عاما من إغلاق السفارة الإسرائيلية في المغرب، وصل السفير ديفيد غوفرين إلى الرباط اليوم، وسيشغل منصب رئيس البعثة الإسرائيلية في المغرب".

وأعلنت إسرائيل والمغرب والولايات المتحدة، نهاية العام الماضي عن قرار إسرائيل والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين التي توقفت في العام 2000.