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واشنطن ترفع الحوثيين من قائمة الإرهاب الثلاثاء المقبل

الجمعة 12 فبراير 2021 07:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
واشنطن ترفع الحوثيين من قائمة الإرهاب الثلاثاء المقبل



واشنطن /سما/

أعلن وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم، الجمعة، أنه سيتم شطب الحوثيين رسميًا من قائمة واشنطن للتنظيمات الإرهابية يوم الثلاثاء المقبل.

وقال بلينكن، في بيان، "يهدف هذا الإلغاء إلى ضمان عدم عرقلة سياسات الولايات المتحدة ذات الصلة بعملية (إيصال) المساعدات لمن يعانون أساسا، مما توصف بأسوأ أزمة إنسانية في العالم".

ومضى وزير الخارجية في تنفيذ الخطوة رغم إدانة الولايات المتحدة هجوما بطائرة مسيّرة طال مطار أبها في السعودية، التي تشّن حملة عسكرية مدمّرة في اليمن ضد الحوثيين المدعومين من إيران.

وقال بلينكن إن "الولايات المتحدة لا تزال ترى بوضوح الأعمال الخبيثة لأنصار الله (الاسم الرسمي لحركة الحوثيين) وعدوانها"، وأشار إلى أن بلاده ستواصل تطبيق العقوبات المفروضة على قادة الحوثيين كأفراد.

ويذكر أن مايك بومبيو، سلف بلينكن، أعلن إدراج المتمرّدين على قامة الإرهاب قبل تركه منصبه، مشيرا حينها إلى هجوم استهدف مطار عدن وإلى ارتباطهم بإيران، التي اتّبع الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، نهجا متشددا حيالها.

لكن مجموعات إنسانية قالت إن إدراج الحوثيين على لائحة الإرهاب ينطوي على مخاطر قانونية بالنسبة إلى واشنطن، ويعرقل بشكل كبيرة جهود إيصال المساعدات في بلد يعتمد 80 بالمئة من سكانه إليها.

وأفاد عاملون في مجال الإغاثة أن لا خيار لديهم سوى العمل مع الحوثيين، إذ إنهم يحكمون فعليا معظم أنحاء البلاد، بما في ذلك العاصمة صنعاء.

ويذكر أن بلينكن اعتبر في وقت سابق أن شطب الحوثيين من قائمة الإرهاب أولوية في وقت يطلق الرئيس، جو بايدن، حراكا دبلوماسيا في مسعى لإنهاء الحرب.

#الخارجية الامريكية #أنتوني بلينكن #امريكا #الولايات المتحدة #الحوثيون

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