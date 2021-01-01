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الخارجية: وفاة و3 إصابات جديدة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا الفلسطينية

الجمعة 12 فبراير 2021 06:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: وفاة و3 إصابات جديدة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا الفلسطينية



رام الله /سما/

 أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الجمعة، بتسجيل وفاة، و3 إصابات جديدة بفيروس كورونا بصفوف جالياتنا حول العالم، ما يرفع عدد الإصابات إلى 12676، وعدد الوفيات إلى 370 حالة.

وأوضحت الخارجية أن سفارتنا لدى قطر، سجلت حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية للمواطن محمد أحمد محمد أبو جلاه (81 عاما)، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 10، فيما سجلت 1367 إصابة سابقة.

وأشارت إلى أن سفارتنا لدى كوبا سجلت 3 إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف الطلبة والجالية، ليرتفع عدد الإصابات الى 5.

ولفتت إلى أن فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الامريكية، لم يسجل أية حالة وفاة أو إصابة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية لهذا اليوم ليبقى عدد حالات الوفاة 118، والإصابات 9662.

#الخارجية والمغتربين #فيروس كورونا #الجاليات الفلسطينية

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