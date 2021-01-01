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الأمم المتحدة تعلق على اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة..

الجمعة 12 فبراير 2021 06:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأمم المتحدة تعلق على اجتماع الفصائل الفلسطينية في القاهرة..



القدس المحتلة /سما/

رحب المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند، بالاجتماع الذي عقد مؤخرا في القاهرة بين الفصائل الوطنية الفلسطينية برعاية مصر.

وقال في بيان صحفي نقله مركز أخبار الأمم المتحدة اليوم الجمعة، إن الاجتماع يمثل تقدما مهما نحو إجراء الانتخابات والمصالحة الوطنية الفلسطينية. وأثنى المسؤول الأممي على القيادة التي أبدتها مصر في المساعدة بدفع هذه الخطوة إلى الأمام.

وأشار وينسلاند إلى بيان جامعة الدول العربية الداعم لحل الدولتين ولإقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة، والذي صدر عقب اجتماع وزيري خارجية مصر والأردن.

وأكد أن الأمم المتحدة ستواصل دعم الشعب الفلسطيني، والتحضيرات لإجراء الانتخابات.

#الامم المتحدة #الانتخابات الفلسطينية #حوارات القاهرة #الفصائل الفلسطينية

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