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ليبرمان: لن أجلس مع الحريديم ولو لدقيقة واحدة ونتنياهو لا يتولى الحكم حالياً

الجمعة 12 فبراير 2021 05:52 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان: لن أجلس مع الحريديم ولو لدقيقة واحدة ونتنياهو لا يتولى الحكم حالياً



القدس المحتلة /سما/

قال زعيم حزب إسرائيل بيتنا، أفيغدور ليبرمان، إن حزبي يهدوت هتوراة وشاس، أصبحا أحزاباً تضر بـ "الحريديم"، حيث "جعلوا الجمهور الحريدي رهينة لمصالحهم".

وأضاف في مقابلة مع (القناة 12) الإسرائيلية: بأنه إذا اعتقد لابيد أو ساعر أو بينيت، "أننا سنوصي بأحدهم دون الالتزام بتشكيل ائتلاف بدون الحريديم - فلن يكون الأمر كذلك"، وتابع ليبرمان: "أقول بوضوح: لن أجلس مع الحريديم ولو لدقيقة واحدة".

وزعم بأن "القائمة المشتركة مثل شاس ويهدوت  هتوراة - إنها تعمل ضد جمهورها، عندما صوتوا ضد التطبيع مع دول الخليج، فإن ذلك يتعارض مع المصلحة العامة التي من المفترض أن يمثلوها".

وتابع زعيم إسرائيل بيتنا: "أقول بثقة مطلقة، إذا تجاوز غانتس بحزبه نسبة الحسم فسيكون أول من يتحالف مع نتنياهو مقابل منصب وزير الدفاع، أو حتى وزير التعليم".

وقال ليبرمان: "ليس نتنياهو هو الذي يتولى الحكم حاليا - بل ليتسمان ودرعي وغافني، لقد رأيتم رئيس الوزراء يتوسل يانكي حفيد الحاخام كانيفسكي لمساعدته على إنفاذ قرار عدم فتح مؤسسات تعليمية".

وأضاف: "حتى الآن نفتالي بينيت لا ينكر أنه يفكر في التحالف مع نتنياهو".
 

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