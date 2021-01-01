مشاهدة مباراة الزمالك ضد مولودية الجزائر بث مباشر

الجزائر / سما

نشرت القناة الناقلة رابط مشاهدة مباراة مولودية الجزائر والزمالك بث مباشر المقررة اليوم الجمعة 12 شباط 2021 في افتتاح منافسات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

مباراة الزمالك ومولودية الجزائر مباشر تبث من ستاد القاهرة الدولي على قناة أون تايم سبورت الأرضية (Time Sports Local) بصوت المعلق بلال علام مجانا للمشاهدين.

ويمكن متابعة أون سبورت من داخل مصر فقط عبر ضبط ترددها، في حين تُذيع قناة بي إن سبورت الرياضية المشفرة (beIN Sports HD 7) اللقاء بصوت التونسي رؤوف خليف.

وتترقب الجماهير الجزائرية والمصرية بداية اللقاء عند الثامنة مساء بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب، فيما تكون التاسعة في القاهرة والقدس والخرطوم وعمان، العاشرة لدى مكة المكرمة.

مباراة مولودية الجزائر والزمالك مباشر:

ويسعى وصيف بطل أفريقيا إلى تحقيق انطلاقة قوية في نسخة هذا العام، على أمل تحقيق اللقب الذي خسره العام الحالي في الأنفاس الأخيرة بصعوبة بالغة على يد النادي الأهلي.

أما المولودية الجزائري فهو لا يعد خصما سهلا، إذ يملك تاريخا حافلا بالإنجازات وربما ينجح في العودة بنقطة ثمينة من القاهرة أو إحراز الفوز الذي لن يكون مفاجئا للمتابعين.

يشار إلى أن مباراة الزمالك ومولودية الجزائر يجري بالتزامن مع انطلاق موقعة فيتا كلوب بطل الكونغو أمام سيمبا التنزاني التي تقام على ملعب الشهداء بقيادة الحكم باكاري غاساما.