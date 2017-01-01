رحيل الناشر الفلسطيني نعيم عطالله

لندن /سما/

غيّب الموت الاسبوع الماضي، الناشر الفلسطيني نعيم عطالله، عن عمر ناهز الـ89 عاماً، بعد اصابته بقيروس كورونا بعد مسيرة حافلة في مجالات النشر والتجارة.

عطالله الذي بدأ رحلته مهاجراً الى بريطانيا في عمر مبكر (18 عاماً) سرعان ما أصبح مالكاً لإحدى دور النشر في لندن، واقترن اسمه بعدة مجلات أدبية وثقافية وفنية في المملكة المتحدة.

وبعد عمله في مجال التجارة والبنوك، تعرف هناك إلى وريث شركة «أسبري» للمجوهرات، وانتقل للعمل فيها خلال عشرين عاماً، أمضاها رئيساً للمجموعة، وقام في الموازاة بشراء عدة شركات ليتحول رأس المال الشركة المذكورة من 1.5 مليون الى 3 ملايين جنيه استرليني.

في هذا الوقت، بدأ عطالله بصناعة امبراطوريته في عالم النشر من خلال شركة «كورتت» ودخل عالم الكتاب من خلال إصدار عدة روايات، كما ساهم في نشر مقالات له غير منتظمة في عدة صحف بريطانية.

عام 2017، منح ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز عطالله، وسام تقدير رفيع (CBE) تقديراً لإنجازاته على مدى عقود في مجالات الكتابة والنشر والفنون.