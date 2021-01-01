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السفير إبريغيث يطلع وفدا من نقابة "نساء من أجل تنمية السنغال" على التطورات الفلسطينية

الجمعة 12 فبراير 2021 03:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
السفير إبريغيث يطلع وفدا من نقابة "نساء من أجل تنمية السنغال" على التطورات الفلسطينية



دكار /سما/

 أطلع سفير دولة فلسطين لدى السنغال صفوت إبريغيث، وفدا من نقابة "نساء من أجل تنمية السنغال"، على آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، خاصة التحضيرات القائمة للانتخابات الفلسطينية المقبلة، وكذلك أهمية وآثار إعلان محكمة الجنايات الدولية ولايتها القانونية والقضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

جاء ذلك خلال استقبال السفير إبريغيث للوفد، برئاسة رئيسة النقابة أميناتا ندياي، إلى جانب رؤساء اللجان الوطنية في النقابة.

من جانبها، جددت رئيسة النقابة ورؤساء اللجان الوطنية دعمهم لشعبنا في نيل حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حقه بالحرية والسيادة الكاملة في وطنه وإقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس، وأدانوا سياسات وممارسات الاحتلال الإسرائيلي الإجرامية.

وقد اتفق الجانبان على صياغة اتفاقية تعاون وشراكة، بما يوفر تبادل الخبرات والمعارف وتسهيل التبادل في مجال الصناعات التقليدية، بما فيها صناعة الصابون، والحفر على الخشب والسيراميك، وصناعة وتسويق الفواكه المجففة، والأعشاب الطبية.

ونقابة "نساء من أجل تنمية السنغال" كبرى النقابات النسائية في غرب إفريقيا، يتجاوز عدد أعضائها ثلاثين ألفا منتشرين في محافظات السنغال الأربع عشرة.

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