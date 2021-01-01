السفير أبو بكر ووزير التواصل الغيني يبحثان سبل التعاون في مجال الإعلام

كوناكري /سما/

التقى سفير فلسطين لدى جمهورية غينيا ثائر أبو بكر، اليوم الجمعة، وزير الإعلام والتواصل الغيني عمارا سموباري، لبحث إمكانيات التعاون في مجال الإعلام السمعي والبصري بين دولة فلسطين وجمهورية غينيا.

وناقش الطرفان، خلال اللقاء، عددًا من المجالات أهمها تبادل الخبرات وتكوين الكوادر الفنية والتقنية، وإجراء التدريبات اللازمة للصحفيين والفنيين في المجالات الإعلامية.

واتّفقا على بدء التحضير لبرنامج تعاون بين الوزارة وبين الجهات الإعلامية الفلسطينية من خلال التنسيق مع وكالة التعاون الدولي الفلسطيني، ووضع برنامج يشمل كافة أوجه التعاون بين البلدين، والتحضير لتوقيع اتفاقية في المجال الإعلامي بين المؤسسات المعنية في البلدين.