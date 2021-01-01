4922 إصابة جديدة في اسرائيل..الاستخبارات العسكرية تحذر من موجة جديدة لكورونا

القدس المحتلة / سما /

حذر جهاز الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية "امان" من موجة جديدة لفيروس كورونا قد تجتاح الدولة العبرية قريبا في ظل تراخي مجتمعي واضح واعادة فتح الاسواق والمدارس.

وحسب تقرير للجهاز نشرته الاذاعة العبرية الرسمية قالت الاستخبارات العسكرية ان حالات الاصابة الخطيرة تنتشر الان بين الشباب وصغار لسن فيما تتناقص اعداد المصابين من كبار السن بسبب تلقيهم التطعيم.

من جهتها أفادت معطيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم، الجمعة، بتشخيص 4922 إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس، إثر إجراء 75,574 فحصا لكورونا، فيما نسبة الفحوصات الإيجابية 6.7%، وهذه أدنى نسبة منذ 9 كانون الثاني/يناير الفائت.

ويرقد في المستشفيات 985 مريضا بحالة خطيرة، بينهم 304 مرضى يخضعون لتنفس اصطناعي. وارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5286 منذ بداية الجائحة. وأفادت المعطيات بأن معامل تناقل العدوى (R) يستمر بالانخفاض ووصل إلى 0.88.

وتلقى 3,765,771 شخصا الجرعة الأولى من التطعيم، و2,396,547 تلقوا جرعة التطعيم الثانية ضد كورونا. وتلقى 147 ألف شخص التطعيم، أمس.

وتبين من المعطيات أن قرابة 20% من سكان المدن الحريدية أصيبوا بفيروس كورونا، بينما النسبة في باقي المدن تقل عن 5%.

وتحتل إسرائيل المرتبة التاسعة في العالم من حيث عدد المصابين بكورونا قياسا بعدد السكان. إلا أنه ينبغي الإشارة إلى أن فحوصات كورونا تجري بكميات مرتفعة في إسرائيل.