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وصول 330 مهاجرا يهوديا من إثيوبيا إلى إسرائيل

الجمعة 12 فبراير 2021 03:17 م / بتوقيت القدس +2GMT
وصول 330 مهاجرا يهوديا من إثيوبيا إلى إسرائيل



القدس المحتلة /سما/

رغم إغلاق مطار بن جريون،  وصلت الليلة إلى إسرائيل، طائرة على متنها 330 مهاجرا يهوديا قادمون من إثيوبيا، بحسب ما ورد في وسائل الإعلام العبرية.
 
وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، صباح اليوم الجمعة، أن هذه هي الرحلة السابعة ضمن حملة تهجير 2000 شخص من يهود أثيوبيا إلى إسرائيل.
 
وأضافت، أن المهاجرين الجدد، سيخضعون للعزل الصحي بسبب الكورونا، قبل أن يتم لم شملهم مع عائلاتهم واستيعابهم في مراكز الاستيعاب في اسرائيل.
 
وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أنه تم تهجير 647 مهاجرًا جديداً قادمًا من إثيوبيا، خلال شهر يناير الماضي، عبر ثلاث رحلات جوية.

#مهاجرين يهود #اسرائيل #مطار بن غوريون #يهود الفلاشا

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