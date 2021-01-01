بث مباشر .. وصول بعثة الأهلي إلى مصر بعد كأس العالم للأندية 2021

القاهرة / سما

أعلنت قناة الأهلي، اليوم الجمعة، عن رابط مشاهدة لحظة وصول بعثة النادي الاهلي إلى مصر قادمة من دولة قطر عقب نهاية منافسات بطولة كأس العالم للأندية لعام 2021.

وخرجت قناة الأهلي تغطية مباشرة للحظات عودة بعثة الأهلي، حيث استضافت عدد من الشخصيات الأهلاوية والرياضية المصرية للترحيب بالفريق العائد من الدوحة القطرية.

وقال مذيع قناة الأهلي إن جماهير النادي خلف اللاعبين على الشاشات وفي الملاعب وكل مكان، لافتا إلى أن المشجعين كانوا في قطر كما يحدث في ملعب السلام والتتش بمصر.

وأشار إلى أن تذاكر مباريات الأهلي كانت تنفذ في وقت سريع عقب طرحها من الاتحاد الدولي لكرة القدم في دليل على حرص الجماهير وشعبية النادي الكبيرة داخليا وخارجيا.

قناة الأهلي مباشر:

وأضاف: الجهاز الإداري والفني كان على قلب رجل واحد والكابتن سيد عبد الحفيظ شكل دورا مهما في إنجاح المشاركة في مونديال الأندية عبر الخبرة الطويلة التي يملكها.

وحقق الأهلي الميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخه بعدما هزم بالميراس البرازيلي بركلات الترجيح، إذ بارك عبد الحفيظ لكل محبي وعشاق النادي المصري بكل مكان.

وتابع إن هذه البطولة غالية لكل الجماهير رغم مشاركة الأهلي ست مرات لكن بهذه القوة لم يسبق لنا مقابلة صاحب الأرض في البداية ثم بايرن ميونخ وبالميراس البرازيلي.