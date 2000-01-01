  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

وصول 330 مهاجرًا يهودياً جديدًا من إثيوبيا الى إسرائيل

الجمعة 12 فبراير 2021 02:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
وصول 330 مهاجرًا يهودياً جديدًا من إثيوبيا الى إسرائيل



القدس المحتلة/سما/

أفادت صحيفة" يديعوت أحرونوت "بأن طائرة تقل 330 مهاجرًا يهودياً جديدًا هبطت صباح اليوم، في مطار بن غوريون.

وأضافت: بأن المهاجرين وصلوا إلى إسرائيل كجزء من عملية "تسور يسرائيل" لجلب آلاف اليهود الإثيوبيين.


وذكرت الصحيفة بأن هذه هي الرحلة السابعة ضمن حملة تهجير 2000 شخص من يهود أثيوبيا إلى إسرائيل، مضيفة، بأن المهاجرين الجدد، سيخضعون للعزل الصحي بسبب (كورونا)، قبل أن يتم لم شملهم مع عائلاتهم واستيعابهم في مراكز الاستيعاب في اسرائيل، وفق ما نقل موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم تهجير 647 مهاجرًا جديداً قادمًا من إثيوبيا، خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي، عبر ثلاث رحلات جوية.


|
 

#اثيوبيا #اسرائيل #مهاجرين يهود

الأكثر قراءة اليوم

قناة عبرية تكشف: ما هو العرض والمزايا التي قدمها الرئيس للبرغوثي للتنازل عن ترشحه للرئاسة ؟

كواليس مثيرة في حوار القاهرة:مشادات كادت أن تصل إلى تعارك بالأيدي

حسين الشيخ يكشف تفاصيل زيارته للاسير مروان البرغوثي..

وفاة أحد مؤسسي حركة "حماس"... من هو؟

"فدرالية بين رام الله وغزة".. محللون: توافق فتح وحماس ممر إجباري للعلاقة مع الولايات المتحدة!

أول تعليق من "فتح" على زيارة حسين الشيخ للأسير مروان البرغوثي!

الكشف عن تفاصيل الاحتماع الهام لـ"مركزية فتح" السبت المقبل.. "القاهرة حسمت ملف الانتخابات"

الأخبار الرئيسية

14

أبو مرزوق: حماس لن تذهب لانتخابات التشريعي في هذا الحال

الريس

الرئيس عباس:سندعم أهلنا في كل الأغوار لمواجهة المخططات الاستعمارية

المالية بغزة :صرف دفعة 430 شيكل من مستحقات الموظفين الأحد المقبل

الصحة: تسجيل 8 وفيات و665 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة في فلسطين

مصدر : بايدن يحاول إيصال رسائل لنتنياهو بأن عليه استيعاب التغيير