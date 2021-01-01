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مظاهرة احتجاجية ضد الجريمة بأم الفحم للأسبوع الخامس على التوالي

الجمعة 12 فبراير 2021 01:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
مظاهرة احتجاجية ضد الجريمة بأم الفحم للأسبوع الخامس على التوالي



أم الفحم/سما/

شارك المئات من أهالي أم الفحم في مظاهرةٍ احتجاجية ضد العنف والجريمة وتواطؤ الشرطة، وذلك للأسبوع الخامس على التوالي، اليوم الجمعة.

وأدى مصلون صلاة الجمعة أمام مبنى بلدية أم الفحم، ومن ثم توجهوا سيرا على الأقدام إلى محطة للشرطة للتظاهر أمامها، وكذلك إلى شارع 65 للتظاهر وإغلاقه احتجاجا على ازدياد أعمال العنف والجريمة.

وجاءت هذه المظاهرة، ضمن الاحتجاجات التي انطلقت شرارتها في مدينة أم الفحم، قبل خمسة أسابيع.

ونظمت مظاهرات احتجاجية كذلك في كفر قرع وباقة العربية وكفر قاسم.

وفي الوقت ذاته، استنفرت الشرطة قواتها في محيط المدخل الرئيس لمدينة أم الفحم، ونشرت القوات الخاصة أمام محطة الشرطة ومدخل المدينة، مستعينة بسيارة لرش المياه العادمة لتفريق المتظاهرين.

#مظاهرات ضد الجريمة #أم الفحم #مظاهرة احتجاجية

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