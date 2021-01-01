المحطات المفتوحة لاجراء فحوص كورونا في المجتمع العربي اليوم الجمعة

القدس المحتلة/سما/

تعمل محطات لإجراء فحوص الكشف عن الإصابة بعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) في عدد من البلدات العربية بالبلاد، اليوم الجمعة، حسب ما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، صباح اليوم.

وبيّنت الوزارة أن "إجراء الفحوص يحتاج إلى تقديم توصية طبية أو إحالة للكشف الطبي".

محطات مفتوحة حَسَبَ البرنامج التالي:

يركا، المجلس المحلي 09:00-14:00

معالوت ترشيحا، موقف بحيرة مونفورت 09:00-14:00

سخنين، بجانب ثانوية الحكمة 09:00-14:00

عكّا، ملعب كرة القدم 09:00-14:00

شفاعمرو، المدرسة الشاملة أ 09:00-14:00

إكسال، المركز الجماهيري 09:00-14:00

عسفيا، المدرسة الابتدائية أ 09:00-16:00

جلجولية، مسجد الروضة 09:00-13:00

قلنسوة، مركز پايس 09:00-14:00

القدس المحتلة:

القدس، الشيخ جراح 08:00-15:00

القدس، جبل المكبر 12:00-19:00.

الجولان المحتل:

مسعدة، السوق 09:00-14:00.

هذا، ويستدل من معطيات نشرتها وزارة الصحة الإسرائيلية أن "عدد مرضى كورونا في البلاد، بلغ 716643 حتى الساعة 08:14 من صباح اليوم الجمعة، بينهم 5286 وفيات. ومن مجمل الإصابات هناك 985 وصفت حالتهم خطيرة، علمًا أن المرضى حاليًا عددهم 65360، وحصل على الجرعة الأولى من التطعيم 3,765,771 وعلى الجرعة الثانية 2,396,547".