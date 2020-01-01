وفاة مسن من جديدة المكر تأثرا بإصابته بفيروس كورونا

الجليل/سما/

توفي مسن (91 عاما) من قرية جديدة المكر تأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، في المركز الطبي للجليل (مستشفى الجليل الغربي) بمدينة نهريا، فجر اليوم الجمعة.

وأفاد الناطق بلسان مستشفى نهريا، صباح اليوم، أن "61 مريضا يرقدون لتلقي العلاج في 5 أقسام كورونا، بينهم 42 بحالة خطيرة (يشمل 8 تحت أجهزة التنفس الاصطناعي) و9 بحالة متوسطة و10 بحالة طفيفة".

وفي سياق متصل، ذكرت الهيئة العربية للطوارئ أنه سجلت في البلدات العربية منذ مطلع الأسبوع الجاري 2,278 إصابة جديدة بالفيروس، في المقابل، سجلت الصحة الإسرائيلية 23,668 إصابة خلال الفترة ذاتها.

وبلغت حصيلة الإصابات في المجتمع العربي حتى الساعة التاسعة من صباح أمس الخميس، 107,124 حالة، وأوضحت الهيئة أن المعطيات لا تشمل المدن المختلطة؛ علما بأن حصيلة الإصابات الكلية التي سجلتها وزارة الصحة الإسرائيلية في البلاد بلغ 709,729.

ووفقا للمعطيات الرسمية، أجري في البلدات العربية 14,132 فحصا لتشخيص الإصابة بالفيروس منذ مطلع الأسبوع الجاري، وبلغت نسبة الفحوص الموجبة الأسبوعية 16.1% مقارنة 9.2% في المعدل العام.

ويستدل من المعطيات أن عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا في البلدات العربية بلغ 287,370، وارتفعت نسبة التطعيم إلى 21.8% علما بأنها لا تزال منخفضة مقارنة بالنسبة العامة التي وصلت إلى 38.4%.

وبلغ عدد التطعيمات في الجرعة الثانية في البلدات العربية نحو 120,081، بما بعادل نسبة 9.1% من سكان البلدات العربية مقارنة بنحو 20.2% وهي النسبة العامة التي سجلتها وزارة الصحة الإسرائيلية.

وبيّنت المعطيات أن نحو 119,336 من الفئة العمرية 50 عاما فما فوق في البلدات العربية تلقوا الجرعة الأولى من التطعيم، مما يشكل 55.9% من هذه الفئة العمرية مقارنة بـ77.5% على مستوى البلاد.

هذا، ومنذ مطلع الأسبوع ولغاية يوم الثلاثاء الماضي، سجلت 11 وفاة في البلدات العربية وارتفع مجمل الوفيات في المجتمع العربي إلى 807 حالات، في حين ارتفع عدد الوفيات على مستوى البلاد لذات الفترة بـ96 حالة ليزيد مجمل الوفيات في البلاد إلى 5170، وبهذا بلغت نسبة الوفيات في البلدات العربية من مجمل الوفيات 15.6% منذ بدء انتشار فيروس كورونا في شهر آذار/ مارس 2020 ولغاية الأسبوع الجاري.