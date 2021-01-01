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مصرع عامل سقط من علو في عكا

الجمعة 12 فبراير 2021 12:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصرع عامل سقط من علو في عكا



عكا/سما/

لقي عامل (50 عاما) من صفد مصرعه إثر إصابته بجروح خطيرة من جراء سقوطه عن ارتفاع بمصنع في مدينة عكا، بعد ظهر أمس الخميس.

وقدمت طواقم طبية استُدعيت إلى المكان العلاج الأولي للعامل إثر إصابته بجروح بالغة الخطورة، بداية، ثم نقلته بسيارة الإسعاف على وجه السرعة إلى المركز الطبيّ للجليل في نهريا لاستكمال العلاج.

وأفاد الناطق بلسان المستشفى في نهريا أنّ "العامل وصل بحالة حرجة إلى المستشفى، وجرت محاولات لإنقاذ حياته من قبل الطواقم الطبيّة في غرفة العلاج المكثّف".

وذكر في وقت لاحق أنه توفي متأثرا بإصابته الحرجة، وأقر الأطباء في المستشفى وفاته.

هذا، وفتحت الشرطة ملفا للتحقيق في ملابسات الحادث إلى جانب إخطارها ممثلي مكتب وزارة الاقتصاد (الصناعة والتجارة والتشغيل) وفقا للمقتضى.

#عكا #سقوط من علو #الجليل

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