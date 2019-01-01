  1. الرئيسية
  2. إقتصاد

هل يكسر برميل النفط حاجز الـ100 دولار العام المقبل؟

الجمعة 12 فبراير 2021 11:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هل يكسر برميل النفط حاجز الـ100 دولار العام المقبل؟



وكالات

رجحت خبيرة في أسواق النفط مسألة ارتفاع سعر برميل النفط إلى مستوى 100 دولار العام المقبل، على الرغم من تعرض أسواق النفط لضغوطات بسبب أزمة فيروس كورونا.

وقالت أمريتا سين، كبيرة محللي النفط في "إنرغي أسبكتس" في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ"، إن أسعار النفط قد ترتفع إلى 100 دولار للبرميل العام المقبل على خلفية "السياسة النقدية السهلة للغاية".

بدوره قال غينادي شمال رئيس رابطة منتجي النفط والغاز في روسيا إن صول سعر النفط إلى علامة 100 دولار للبرميل في المستقبل القريب هو خيال، كما أن سعر برميل النفط عند 60 دولارا مسألة مريحية للميزانية الروسية.

وأوضح أن السعر المريح لإنتاج النفط الصخري للشركات الأمريكية يبلغ حوالي 45 دولارا للبرميل، وعندما يتجاوز السعر علامة 60 دولارا، يتم طرح نفط إضافي في السوق مما يتسبب في انخفاض السعر.

وتم تداول مزيج "برنت" اليوم عند مستوى 60.50 دولار للبرميل، وكان "برنت" قد ارتفع أمس للجلسة التاسعة على التوالي، ويتجه الخام نحو تسجيل أطول موجة مكاسب منذ يناير 2019.

#برميل النفط #سعر برميل النفط

الأكثر قراءة اليوم

بالصور : حسين الشيخ يصل سجن هداريم للقاء الأسير مروان البرغوثي

حسين الشيخ يكشف تفاصيل زيارته للاسير مروان البرغوثي..

وفاة أحد مؤسسي حركة "حماس"... من هو؟

"فدرالية بين رام الله وغزة".. محللون: توافق فتح وحماس ممر إجباري للعلاقة مع الولايات المتحدة!

أول تعليق من "فتح" على زيارة حسين الشيخ للأسير مروان البرغوثي!

الكشف عن تفاصيل الاحتماع الهام لـ"مركزية فتح" السبت المقبل.. "القاهرة حسمت ملف الانتخابات"

الراصد العلامي: انقلاب جذري على الأجواء الأسبوع المقبل

الأخبار الرئيسية

مصدر : بايدن يحاول إيصال رسائل لنتنياهو بأن عليه استيعاب التغيير

قناة عبرية تكشف: ما هو العرض والمزايا التي قدمها الرئيس للبرغوثي للتنازل عن ترشحه للرئاسة ؟

الصحة بغزة تكشف عن عدد الاصابات والوفيات بفيروس "كورونا" خلال ال24ساعة الماضية

كواليس مثيرة في حوار القاهرة:مشادات كادت أن تصل إلى تعارك بالأيدي

شهيد واصابة اثنين اخرين في عملية دهس نفذها مستوطن بالاغوار الشمالية