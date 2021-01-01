هبوط أسعار النفط بعد توقعات "أوبك" بانخفاض الطلب

وكالات

انخفضت أسعار النفط للجلسة الثانية اليوم الجمعة، لتتراجع أكثر عن أعلى مستوى في عام بعد أن خفضت "أوبك" مجددا توقعاتها للطلب، وقالت وكالة الطاقة الدولية إن السوق ما زالت تشهد فائضا في الإمدادات.

ووفقا لـ"رويترز"، نزل خام برنت 39 سنتا أو ما يعادل 0.6 بالمئة إلى 60.75 دولار للبرميل، بعد أن انخفض نصفا بالمئة في الجلسة السابقة.



وتراجع الخام الأمريكي 44 سنتا أو ما يعادل 0.8 بالمئة إلى 57.80 دولار للبرميل بعد أن هبط 0.8 بالمئة أمس الخميس.

وأغلق الخامان القياسيان يوم الأربعاء عند أعلى مستوياتهما منذ يناير/كانون الثاني 2020 بعد مكاسب يومية شبه قياسية متعاقبة.

وزادت أسعار النفط على مدى الأسابيع القليلة الماضية، إذ تخفض "أوبك" ومنتجون آخرون في المجموعة المعروفة باسم "أوبك+" الإنتاج، بينما تعهدت السعودية بخفض أحادي الجانب للإنتاج بدأ هذا الشهر.

ووفقا لـ"كابيتال إيكونوميكس"، فإن انخفاض إنتاج أوبك هذا الشهر سيعمق عجز السوق العالمية ويدعم الأسعار".

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن الطلب على النفط في أنحاء العالم في 2021 سيتعافى بوتيرة أكثر تباطؤا عما كان يعتقد في السابق.

وفي وقت سابق، قالت وكالة الطاقة الدولية إن إمدادات النفط ما زالت تفوق الطلب العالمي، ولكنها تتوقع أن يساهم توزيع لقاحات مضادة لكوفيد-19 في تعافي الطلب.