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الإعلان عن أفضل 3 لاعبين في كأس العالم للأندية... فيديو

الجمعة 12 فبراير 2021 10:49 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الإعلان عن أفضل 3 لاعبين في كأس العالم للأندية... فيديو



الدوحة/سما/

كشفت اللجنة المنظمة لكأس العالم للأندية 2020 عن أفضل ثلاثة لاعبين في البطولة.

ومنحت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للأندية، روبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ، جائزة أفضل لاعب بالبطولة.


وساهم ليفاندوفسكي في تتويج بايرن بالبطولة، بإحرازه هدفين في شباك الأهلي المصري بمباراة نصف النهائي، قبل مساهمته في هدف الفوز بالمباراة النهائية أمام تيغريس المكسيكي والذي سجله بنجامين بافارد.

ونال أندري جينياك مهاجم تيغريس المكسيكي، جائزة ثاني أفضل لاعب بالبطولة.


وسجل جينياك 3 أهداف، بواقع هدفين في شباك أولسان هيونداي الكوري الجنوبي، وهدف في شباك بالميراس بنصف النهائي، ليقود فريقه للتأهل للنهائي التاريخي، للمرة الأولى في تاريخ بطل كونكاكاف.

كما حصل كيميش نجم وسط بايرن ميونخ، على جائزة ثالث أفضل لاعب بالبطولة، بعد أدائه القوي في وسط ميدان الفريق البافاري المتوج باللقب.


وتوج فريق بايرن ميونخ الألماني بلقب كأس العالم للأندية للمرة الثانية في تاريخه أمس الخميس، بعد فوزه بهدف نظيف على تيغريس أونال المكسيكي في نهائي البطولة التي أقيمت في قطر بين 4 و11 فبراير الجاري.

وبذلك أكمل بايرن السداسية التاريخية بعد تتويجه بالدوري الألماني، وكأس ألمانيا، وكأس السوبر الألماني، ودوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي.

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