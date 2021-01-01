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هندية تدفن حية بناء على طلبها والشرطة تفشل في إنقاذها

الجمعة 12 فبراير 2021 10:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
هندية تدفن حية بناء على طلبها والشرطة تفشل في إنقاذها



وكالات

طلبت امرأة هندية تبلغ من العمر 50 عاما من عائلتها دفنها وهي على قيد الحياة داخل حفرة خارج منزلها في ولاية أوتار براديش لأنها "أرادت إرضاء اللورد شيفا".

وذكرت صحيفة "times now news"، أن الحادثة وقعت بمنطقة غات لمبور يوم الأربعاء الماضي، وقد حضرت الشرطة لإنقاذها ونقلتها إلى مركز صحي لتقديم العلاج لها، إلا أنها توفيت لاحقا.

وتم التعرف على المرأة المتوفاة باسم جومتي ديفي، التي كانت متزوجة من رام ساجيفان، وهو تلميذ "للورد شيفا".

وفي صباح الأربعاء، "أخبرت المرأة جيرانها وأفراد أسرتها أن اللورد شيفا زارها في الحلم، فقررت أن تدفن حية لإرضائه".

وأفادت صحيفة The Times of India بأن أفراد عائلة المرأة حفروا حفرة عميقة بارتفاع 4 أقدام أمام مدخل منزلها حيث كانت تؤدي في كثير من الأحيان صلوات الـ"بوجا".

وقام بعض جيران المرأة بإلقاء بتلات الزهور وترديد الصلوات، إلا أن آخرين اعترضوا واتصلوا بالشرطة، التي حضر عناصرها إلى الموقع بعد حوالي أربع ساعات وأخرجوا المرأة.

المصدر: "Times Now News"

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