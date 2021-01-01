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"سي إن إن "تتحدث لأول مرة عن دوافع محتملة لعدم اتصال بايدن بنتنياهو حتى الآن: دعه ينتظر..

الجمعة 12 فبراير 2021 09:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"سي إن إن "تتحدث لأول مرة عن دوافع محتملة لعدم اتصال بايدن بنتنياهو حتى الآن: دعه ينتظر..



واشنطن/سما/

 يصر البيت الأبيض على أن الرئيس جو بايدن سيتحدث “قريبا” مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، لكن الانتظار الذي امتد لأكثر من 3 أسابيع، يثير تساؤلات حول ما إذا كان هناك دافع وراء التأخير.


وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي، للصحفيين في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض ليل أمس الخميس إن “الرئيس يتطلع إلى التحدث مع رئيس الوزراء نتنياهو. من الواضح أنه شخص تربطه به علاقة طويلة الأمد ومن الواضح أن هناك علاقة مهمة بين الولايات المتحدة وإسرائيل. على الجبهة الأمنية وكشريك رئيسي في المنطقة”.
وأضافت بساكي: “سيتحدث معه قريبا”، لكنها رفضت ذكر تاريخ أو وقت محدد للتحدث.


ونقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، عن مصدر مطلع في البيت الأبيض قوله إن هناك إحساسا في “جعل نتنياهو ينتظر المكالمة”، مشيرا إلى أن تحالفات نتنياهو الوثيقة مع الرئيس السابق دونالد ترامب والحزب الجمهوري، وكذلك طول الفترة التي استغرقها لتهنئة بايدن على فوزه، لا تخلو من الأهمية.
وكان بايدن ونتنياهو تحدثا للمرة الأخيرة في 17 نوفمبر، عندما هنأ نتنياهو الرئيس المنتخب آنذاك على فوزه. كانت المكالمة جديرة بالملاحظة لأن نتنياهو كافح للعثور على الكلمات الصحيحة لتهنئة بايدن، متحدثا عن علاقتهما الشخصية، وفق “سي إن إن”.


ومع ذلك، قال البيت الأبيض علنا إن الرئيس يجري اتصالات مع القادة حسب المنطقة وسيتواصل قريبا مع أولئك الموجودين في الشرق الأوسط.
كما قام بايدن، الذي أجرى 11 مكالمة مع قادة أجانب بالإضافة إلى الأمين العام لحلف شمال الأطلسي حتى الآن، بنشر فريقه للأمن القومي للتواصل بسرعة مع إسرائيل.
وقال مسؤولون إن حقيقة أن بايدن لم يتصل بنتنياهو بعد ليس مدعاة للقلق، فقد تحدث وزير الخارجية أنطوني بلينكن مع وزير الخارجية غابي أشكنازي مرتين.

وتحدث وزير الدفاع لويد أوستن مع وزير الدفاع بيني غانتس وتحدث مستشار الأمن القومي جيك سوليفان مع نظيره الإسرائيلي مئير بن شبات. وقال العديد من المسؤولين المطلعين على العلاقات الأمريكية الإسرائيلية إن هناك اتصالات مستمرة بين الحكومتين.

#بايدن #نتنياهو #سي ان ان #جين بساكي

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