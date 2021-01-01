نحو 2 مليون و379 ألف وفاة و108 ملايين و299 ألف إصابة بكورونا في العالم

وكالات

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الجمعة، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ نحو 2 مليون و379 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة المصابين حوالي 108 ملايين و299 ألف إصابة، تعافى منهم نحو 80 مليونا و495 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم، وسجلت دول العالم أمس الخميس، استقراراّ في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، وتراجعاً طفيفاً في عدد الوفيات، مقارنة بإحصاءات اليوم السابق، إذ سجلت 437 ألف و575 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 13,029 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الخميس أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، أميركا (3,068 وفاة)، والبرازيل (1,452 وفاة)، والمكسيك (1,328 وفاة)، وبريطانيا (678 وفاة)، وروسيا (553 وفيات).

وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (103,481 إصابة)، والبرازيل (53,993 إصابة)، وفرنسا (21,063 إصابة)، واسبانيا (17,853 إصابة)، وإيطاليا (15,146 إصابة).

ولا تزال أميركا تتصدر دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الجمعة الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (486,922 وفاة)، والبرازيل (236,397 وفاة)، والمكسيك (171,234 وفاة)، والهند (155,484 وفاة)، وبريطانيا (115,529 وفاة).

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أميركا التي تخطت اليوم عتبة الـ28 مليوناً بواقع (28,002,240 إصابة)، والهند (10,880,603 إصابات)، والبرازيل (9,716,298 إصابة)، وروسيا (4,027,748 إصابة)، وبريطانيا (3,998,655 إصابة).