استطلاع رأي : كتلة اليمين تتقلص

القدس المحتلة/سما/

ظهرت نتائج الاستطلاع الأسبوعي الذي تجريه صحيفة "معاريف" العبرية، تصاعد قوة أحزاب اليسار مجددا، وتقلص قوة أحزاب تيار اليمين.



وبحسب الاستطلاع، الذي نشرت الصحيفة نتائجه، صباح اليوم الجمعة، سيحصل حزب الليكود 28 مقعدا، مقابل 19 مقعدا لحزب يش عتيد بزعامة لبيد.



ووفقا للاستطلاع، ستكون النتائج على النحو التالي: الليكود 28 مقعدا، يش عتيد 18، تكفاه حدشاه 13، يمينا 12، المشتركة 8، شاس 8، يسرائيل بيتنا 7، يهدوت هتوراة 7، العمل 6، ميرتس 4، تحالف القوة اليهودية 4، كحول لفان 4مقاعد.



وحول الشخصية الأنسب لرئاسة الوزراء، صوت الجمهور كالتالي:

44% نتنياهو – 41% جدعون ساعر

55% نتنياهو – 37% يائير لبيد